На Ровенщине резко пригреет, но есть нюанс: когда погода резко изменится

В ближайшие дни в Ровенской области будет преобладать антициклональная погода с незначительными колебаниями температуры.

Погода в Ровно и области 24–27 марта / Коллаж: Главред, фото: t.me/rivnenskuiGidrometcentr

В Ровенской области в период с 24 по 27 марта ожидается преимущественно сухая и теплая погода, только днем 26 марта местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

"Сохранится антициклональный тип погоды. Существенных осадков не прогнозируется, только 26 марта днем возможны кратковременные дожди", — говорится в сообщении синоптиков.

Погода 24 марта

Во вторник, 24 марта, будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью ожидается от -2 до +3 градусов, днем столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов тепла. Атмосферное давление будет постепенно снижаться.

Погода 25 марта

В среду, 25 марта, прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью ожидается от -2 до +3 градусов, а днем будет колебаться от +12 до +17 градусов. Атмосферное давление останется нестабильным и будет несколько падать.

Погода 26 марта

В четверг, 26 марта, ночью существенных осадков не предвидится, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью синоптики прогнозируют от +1 до +6 градусов, а днем температура составит +12…+17°. Атмосферное давление будет постепенно расти.

Погода 27 марта

В пятницу, 27 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью ожидается от +3 до +8 градусов, а днем поднимется до +12…+17 градусов. Атмосферное давление продолжит слабый рост.

Как сообщал Главред, глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань заявил, что погода в Черкасской области в ближайшие дни не изменится. Однако уже к концу недели область накроет настоящее весеннее тепло.

Также известно, что во вторник, 24 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

В то же время в Житомирской области на этой неделе, с 24 по 27 марта, установится действительно весенняя теплая и спокойная погода.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

