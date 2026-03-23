Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

"Плюс" будет даже ночью: когда в Тернопольской области станет заметно теплее

Мария Николишин
23 марта 2026, 19:59
Синоптики говорят, что ночные морозы наконец-то отступят.
'Плюс' будет даже ночью: когда в Тернопольской области станет заметно теплее
Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Тернополе
  • Когда прогнозируется небольшой дождь

В ближайшие дни в Тернопольской области будет преобладать теплая погода без существенных осадков. Только во второй половине недели, с приближением юго-западного циклона, возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, ночная минимальная температура воздуха ожидается в небольших плюсовых значениях, а дневные максимумы будут повышаться до 15 градусов тепла.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о самых важных новостях. Также приглашаем на наш Telegram-канал.

Погода в Тернополе 24 марта

Во вторник в Тернопольской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, днем ожидается +10…+15 градусов. В городе Тернополь ночью прогнозируется +2…+4 градуса, а днем температура поднимется до +13…+15 градусов.

Погода в Тернополе 25 марта

В среду в Тернопольской области также будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с.

Температура ночью составит 0…+5 градусов, а днем +11…+16 градусов.

'Плюс' будет даже ночью: когда в Тернопольской области станет заметно теплее
Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань заявил, что погода в Черкасской области в ближайшие дни не изменится. Однако уже к концу недели область накроет настоящее весеннее тепло.

Также известно, что во вторник, 24 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

В то же время в Житомирской области на этой неделе, с 24 по 27 марта, установится действительно весенняя теплая и спокойная погода.

Читайте также:

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии

Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света, что произошло

Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света, что произошло

19:53Энергетика
РФ завершает подготовку к массированному удару: названы приоритетные цели и регионы

РФ завершает подготовку к массированному удару: названы приоритетные цели и регионы

18:53Война
Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 24 марта

Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 24 марта

17:32Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

Последние новости

20:47

"Золотая жила": адвокат объяснила, что делают ТЦК на блокпостах и законно ли это

20:45

Задача, ламающая мозг: только люди с острым зрением найдут банан за 9 секунд

20:18

Большинство делают "на глаз": без чего подкормка чеснока не даст результатаВидео

19:59

"Плюс" будет даже ночью: когда в Тернопольской области станет заметно теплее

19:54

Всего 5 минут — и ковёр как новый: простой способ вернуть блеск без химчисткиВидео

Все ли блокпосты установлены законно и кому могут выдать повестку в ТЦК — интервью с адвокатомВсе ли блокпосты установлены законно и кому могут выдать повестку в ТЦК — интервью с адвокатом
19:53

Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света, что произошло

19:20

Как продлить жизнь кошки: самый простой способ, который игнорируют владельцыВидео

19:10

Конфликт вокруг Ирана может изменить мировые рынки: Андрусив назвал рискимнение

18:58

"Трамп будет давить": появился тревожный сценарий окончания войны в Украине

Реклама
18:53

РФ завершает подготовку к массированному удару: названы приоритетные цели и регионы

18:48

Запасов дизеля в Украине хватит до конца марта, но апрель под вопросом – Reuters

18:45

Только один секрет спасет урожай: когда сеять огурцы в открытый грунтВидео

18:21

Погода в Украине резко изменится — где выпадут дожди и ударит похолодание

18:15

Температура подскочит с -3 до +16: когда на Львовщине резко изменится погода

17:40

Руководил шпионской сетью в Закарпатье: СБУ разоблачила венгерского разведчикаВидео

17:39

Когда рождаются люди, наделенные особой интуицией — всего четыре даты

17:32

Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 24 марта

17:30

Цены на топливо резко взлетят: украинцам назвали сроки подорожания на АЗС

17:19

Оля Полякова наказала мужа после скандального интервью - детали

17:06

ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь

Реклама
16:59

"ФСБ не боитесь?": предательницу Елку "размазали" украинцы и получили ответ

16:50

Его все забывают мыть: названо одно из самых грязных мест на кухнеВидео

16:32

РФ пошла в новое масштабное наступление - какие города под угрозой и готовы ли ВСУ

16:30

Садоводы массово закапывают бананы в землю: причина оказалась неожиданно простойВидео

16:29

Почему опытные повара сбрызгивают сковороду уксусом перед жаркой: старый трюк

15:55

В Украину возвращается тепло: синоптик порадовала свежим прогнозом

15:44

Чем пахнет Тарас Цимбалюк: духи Папы Римского и унисекс-ароматыВидео

15:17

"С глубокой печалью": умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский

15:12

Провели переговоры: Трамп объявил о решении по Ирану и отдал приказ армии

15:08

Эффект звёздного неба за пару минут: как эффектно раскрасить яйца на ПасхуВидео

14:53

На Житомирщину ворвется рекордное тепло: когда прогреет до +20 градусов

14:38

РФ остановила экспорт нефти через порты в Балтийском море после атаки дронов – СМИ

14:22

София Ротару публично обратилась к внуку-беглецу — детали

14:15

Черт в украинской культуре - кем его считали наши предки

14:11

Уличная камера случайно запечатлела уникальный ритуал оленей: что они делали

14:06

Что обязательно класть в пасхальную корзину: священник назвал 7 продуктовВидео

14:04

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android

13:58

Что означает сигнал регулировщика: тест по ПДД, который под силу не каждомуВидео

13:43

До 68 тыс грн: обнародованы самые высокие зарплаты в Украине в 2026 году

13:42

Цены поползли вверх: ключевой продукт перед Пасхой начал дорожать

Реклама
13:32

Подозреваемый в совершении двойного теракта в Буче задержан - что известноФото

13:31

Как заменить слово "язвить" на украинском языке: есть несколько интересных вариантов

13:16

Фантастическая закуска из яиц на Пасху: очень простой рецепт

13:13

Мамина булочка: Леся Никитюк показала доброе утро с сыном

13:06

"Будем колоть тебе": Виктор Павлик оказался под угрозой на собственном концерте

12:57

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

12:25

Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе: находка оказалась неожиданнойВидео

12:22

Почему тюльпаны растут, но не цветут: что нужно успеть сделать в мартеВидео

12:20

На Полтавщине температура резко опустится ниже 0°C: синоптики сообщили когда

12:13

Какие растения остаются зелеными даже зимой - идеи для красивого сада

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять