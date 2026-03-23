'Плюс' будет даже ночью: когда в Тернопольской области станет заметно теплее

Синоптики говорят, что ночные морозы наконец-то отступят.

В ближайшие дни в Тернопольской области будет преобладать теплая погода без существенных осадков. Только во второй половине недели, с приближением юго-западного циклона, возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, ночная минимальная температура воздуха ожидается в небольших плюсовых значениях, а дневные максимумы будут повышаться до 15 градусов тепла.

Погода в Тернополе 24 марта

Во вторник в Тернопольской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, днем ожидается +10…+15 градусов. В городе Тернополь ночью прогнозируется +2…+4 градуса, а днем температура поднимется до +13…+15 градусов.

Погода в Тернополе 25 марта

В среду в Тернопольской области также будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с.

Температура ночью составит 0…+5 градусов, а днем +11…+16 градусов.

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань заявил, что погода в Черкасской области в ближайшие дни не изменится. Однако уже к концу недели область накроет настоящее весеннее тепло.

Также известно, что во вторник, 24 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

В то же время в Житомирской области на этой неделе, с 24 по 27 марта, установится действительно весенняя теплая и спокойная погода.

Читайте также:

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

