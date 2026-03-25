Потепление врывается во Львовскую область: когда ожидать +18 градусов

Погоду в регионе будет определять область пониженного атмосферного давления.

Прогноз погоды на Львовщине на 26 марта / Фото: freepik.com

В четверг, 26 марта, погоду на Львовщине будет определять область пониженного атмосферного давления. Несмотря на облачность, день обещает быть по-настоящему теплым. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории Львовской области будет преобладать переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако утром возможен слабый туман, который ограничит видимость на дорогах до 500-1000 метров.

Температура воздуха в области в ночное время будет колебаться от 1 до 6° тепла, хотя местами еще возможны заморозки до 2-5° мороза. Днем мартовское солнце прогреет воздух до комфортных 13-18° тепла.

Ветер будет преобладать юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится, в то же время относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Погода во Львове 26 марта

Во Львове четверг также начнется с переменной облачности и слабого тумана в утренние часы. Осадков в городе не ожидается. Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 15-17° тепла.

Как сообщал Главред, четверг в столице пройдет без осадков. Температура ночью составит 3-5°, а днем 14-16°.

Также 26 марта в Украине будет тепло и комфортно, +12…+17 °C. Осадки маловероятны, лишь в Луганской области и в Карпатах возможен небольшой дождь. В конце марта – начале апреля ожидается похолодание и более влажная погода.

Кроме того, 26 марта в Тернопольской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит +1…+6 °C, днем повысится до +13…+18 °C.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

