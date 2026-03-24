Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-zhdet-poholodanie-sinoptik-nazvala-datu-izmeneniya-pogody-10751513.html Ссылка скопирована

Украину ждет похолодание / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay

Вы узнаете:

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометцентр

В среду, 25 марта, украинцев ждет теплая весенняя погода почти без осадков, но в нескольких областях будет прохладнее – всего +7...+11. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, теплая погода пока будет продолжаться. 25 марта максимальная температура воздуха в течение дня составит +12...+16 градусов.

видео дня

"Но интересная полоса холода протянется от Полтавщины-Харьковщины через Кропивницкий аж до Крыма, +7...+11 градусов", – уточнила эксперт по погоде.

По ее данным, осадки в большинстве областей завтра маловероятны, только на юго-востоке Украины пройдет небольшой дождь.

В Киеве в среду ожидается +12...+14 градусов, без осадков.

По прогнозу синоптика, в конце марта в Украину придет похолодание.

"Теплая погода будет преобладать несколько дней. Однако ни шапки, ни средние пуховички не прячьте далеко, потому что с 31 марта-1 апреля в Украину придет похолодание. Вполне логично, как раз перед Вербным воскресеньем. Учитываем сообщения о завершении отопительного сезона именно сегодня, по крайней мере, в Киеве. Поэтому подготовьтесь потеплее одеваться и дома, и на улице", - отметила Диденко.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Фото: facebook.com/tala.didenko

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Наталия Диденко инфографика / Главред

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине 25-27 марта будет преимущественно без осадков. Только в юго-восточной части Украины, 26 марта, и на крайнем западе страны небольшой, местами умеренный дождь. 25 марта в Украине температура ночью 1-7° тепла, днем 11-18° тепла.

Погода 25 марта / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань заявил, что погода в Черкасской области в ближайшие дни не изменится. Однако уже к концу недели область накроет настоящее весеннее тепло.

Также известно, что во вторник, 24 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред