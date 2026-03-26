Украина - на грани финансовой катастрофы: НБУ предупредил о новом ударе по кошелькам

Анна Ярославская
26 марта 2026, 12:27
Денег может не хватить уже в апреле.
Цены в Украине вырастут больше, чем ожидалось / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

  • В Украине ожидается рост цен выше прогнозов
  • Сохраняется высокая неопределенность на мировых рынках
  • НБУ планирует поддерживать стабильность гривны
  • Гетманцев предупреждает о риске финансового кризиса

Цены в Украине в ближайшее время вырастут. Причем подорожание будет выше, чем планировалось в январе. Причина этого - война на Ближнем Востоке и ситуация на рынке энергоресурсов. Такой прогноз озвучил заместитель главы Нацбанка Владимир Лепушинский.

По его словам, из-за этого конфликта на Ближнем Востоке на мировых рынках существенно подорожали нефтепродукты и газ, что уже начало непосредственно сказываться на внутренних ценах внутри нашего государства, передает РБК-Украина.

Лепушинский отметил, что существуют и факторы, которые сдерживают ценовое давление. В частности, ситуация в украинском энергосекторе в последнее время улучшилась, что должно положительно повлиять на стабильность цен.

Нацбанк планирует и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка и поддерживать привлекательность гривневых инструментов.

Несмотря на это, в регуляторе отмечают значительную неопределенность относительно дальнейшего развития событий. Для определения того, по какому именно сценарию будет двигаться экономика и понадобится ли существенный пересмотр прогнозов, специалистам НБУ сейчас нужно больше информации о ситуации на международных рынках.

Украина на грани "финансовой катастрофы"

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев во время выступления в Раде заявил, что в Украине существует риск финансирования расходов в апреле 2026 года из-за использования средств, заложенных в бюджете на второе полугодие.

"Не мы выбрали это время — нас избрал Господь и возложил на нас огромную ответственность", — сказал он.

По его словам, Украине грозит финансовый кризис, если не будут приняты меры для стабилизации экономической ситуации. Важно, чтобы правительство осознало масштабы проблемы и принимало необходимые меры.

Как писал Главред, в Украине растет стоимость яиц – только за месяц цены поднялись более чем на 3%. Но в годовом исчислении подорожание еще более ощутимо.

Средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

В Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

В 2026 году украинцам придется потратить значительно больше на главный символ Пасхи — паску. По подсчетам Института аграрной экономики, домашняя паска по традиционному рецепту будет стоить 266,89 грн за килограмм, а цена всего набора ингредиентов для выпечки вырастет почти на 15%. Это делает паску одной из самых дорогих составляющих пасхальной корзины, которая для семьи из четырех человек в 2026 году обойдется уже в 1903,19 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

