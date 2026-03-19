Цена уже под 100 гривен: в Украине рекордно дорожает один продукт

Важно отметить, что за последний год цены выросли на 33,6%.

https://glavred.info/economics/cena-uzhe-pod-100-griven-v-ukraine-rekordno-dorozhaet-odin-produkt-10750232.html Ссылка скопирована

Цены на куриные яйца в Украине

Кратко:

В Украине дорожают куриные яйца

Только за февраль они подорожали на 3,1%

Сейчас цены колеблются от 86,80 грн до 87 грн

В Украине растет стоимость яиц – только за месяц цены поднялись более чем на 3%. Но в годовом исчислении подорожание еще более ощутимо. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости. видео дня

Известно, что за февраль средняя потребительская цена яиц в Украине выросла на 3,1% – до 68,33 гривни за десяток против 66,27 гривни в январе.

В годовом исчислении рост цен еще более заметный. По сравнению с февралем 2025 года яйца подорожали на 33,6% — с 51,14 гривни за десяток.

Сколько сейчас стоит десяток яиц

Данные Минфина свидетельствуют о том, что средние цены за десяток яиц категории С1 колеблются от 86,80 грн до 87 грн. Однако в некоторых супермаркетах стоимость достигает 92,80 грн.

Отмечается, что индекс потребительских цен на куриные яйца в марте 2026 года составил 100,49%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены выросли на 0,49%.

Какие продукты подорожают в марте / Инфографика: Главред

Цены на продукты — последние новости

Как сообщал Главред, цены на продукты в Украине в последнее время демонстрируют значительный рост. Однако овощи борщевого набора в 2026 году остаются дешевле, чем в прошлом году.

В частности, в Украине начали падать цены на картофель. Главной причиной, провоцирующей снижение стоимости, является существенное увеличение некондиционной продукции на рынке.

Также уже вторую неделю подряд падают цены на морковь. Стоимость овоща примерно на 72% ниже, чем в прошлом году.

Читайте также:

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред