Дождь и резкое похолодание надвигается на Житомирщину: когда ожидать смену погоды

Уже через несколько дней Житомирская область окажется под влиянием циклона, который кардинально изменит погоду.

Когда в Житомирской области резко изменится погода

Какая будет погода в Житомире в эти выходные

Прогноз погоды в Житомирской области на 28-29 марта

Когда в регионе резко изменится погода и похолодает

Синоптики предупреждают, что в Житомирской области нынешнее весеннее тепло задержится не надолго. Несмотря на приятные температуры и почти безоблачное небо, уже через несколько дней регион окажется под влиянием циклона, который принесет дожди и ощутимое похолодание. Об этом сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

В субботу, 28 марта, в области еще будет царить теплая погода: переменная облачность, без существенных осадков, ветер сместится на северо-восток и останется умеренным. Температура ночью будет держаться в пределах от 3 до 8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до комфортных 15–20 градусов.

В воскресенье, 29 марта, ситуация изменится лишь частично: будет преобладать сухая погода, хотя местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью сохранится на уровне 3–8 градусов, а днем станет немного прохладнее — от 12 до 17 градусов тепла.

Начиная с понедельника, 30 марта, на Житомирскую область начнет влиять циклон, сформировавшийся над Черным морем. Облачность увеличится, а в течение понедельника и вторника будут периодически идти дожди. Температура будет постепенно снижаться: ночью ожидается от 1 до 6 градусов тепла, днем — 10–15 градусов.

Синоптики советуют жителям области внимательно следить за обновлениями прогнозов и учитывать изменение погоды при планировании поездок или работы на открытом воздухе. В ближайшие дни стоит иметь при себе дождевики или зонты — весна снова напоминает, что она непредсказуема.

Как сообщал Главред, 27 марта в Тернопольской области ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Также в Харькове и области 27 марта ожидается облачная погода с дождем. Температура ночью 5-10 °C, днем 8-13 °C, ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Кроме того, в апреле 2026 года в Одессе ожидается типичная весенняя погода с перепадами температур, периодическими дождями и чередованием тепла и похолоданий. В начале месяца температура будет немного выше нормы.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

