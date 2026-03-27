Погода устроит "качели": прогноз синоптиков на апрель 2026 для Одессы

Второй месяц весны в Одессе будет нестабильным. Ожидаются перепады температур и периодические дожди.

Одесситов ждут погодные "качели" в апреле

Кратко:

Апрель в Одессе будет типично весенним и переменчивым

Синоптики прогнозируют дожди и перепады температуры

Устойчивого тепла пока не ожидается

Погода в Одессе в апреле 2026 года будет типичной для весны с перепадами температур, периодическими дождями и чередованием тепла и похолоданий. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Согласно прогнозу, в начале месяца — с 1 по 6 апреля — на юге Украины будет немного теплее нормы. Температура воздуха в Одессе превысит средние показатели примерно на 2–3 градуса.

Погода с 1 по 6 апреля / charts.ecmwf.int

В период с 6 по 13 апреля в городе также сохранится относительно теплая погода по сравнению с другими регионами, однако стабильного тепла ожидать не стоит — температура будет колебаться.

Погода с 6 по 13 апреля / charts.ecmwf.int

С 13 по 20 апреля погодные условия приблизятся к климатической норме, характерной для этого времени года. А уже с 20 по 27 апреля синоптики снова прогнозируют небольшое потепление — примерно на 1–2 градуса выше средних значений.

Погода с 13 по 20 апреля / charts.ecmwf.int

В целом апрель в Одессе пройдет без резких аномалий, но с характерной весенней переменчивостью: теплые дни будут сменяться кратковременными похолоданиями и дождями.

Какой будет погода в Одессе в апреле 2026 - прогноз

Погода в Одессе в апреле 2026 года будет преимущественно солнечной и теплой без значительных осадков. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры — от мягкого весеннего тепла в начале месяца до почти летних показателей в конце апреля.

Погода в Одессе на месяц / meteofor.com.ua

В первой декаде месяца Одесса будет находиться под влиянием антициклона. Днем воздух прогреется до +12°C…+14°C. В то же время ночная температура воздуха будет достаточно низкой.

Во второй декаде апреля (с 11 по 20 апреля) дневные показатели стабилизируются в пределах +12°C…+16°C. Ночью потеплеет до +7°C…+9°C.

Самой теплой станет третья декада месяца - она принесет в Одессу настоящее летнее тепло.

Об источнике: Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) — это межправительственная научная организация, которую часто называют "золотым стандартом" в мире метеорологии. ECMWF поддерживается 35 странами (преимущественно европейскими). Штаб-квартира находится в Рединге (Великобритания), а суперкомпьютерный центр — в Болонье (Италия), пишет Википедия. В отличие от местных метеослужб, которые фокусируются на погоде "на завтра", ECMWF специализируется на среднесрочных прогнозах (от 3 до 15 дней) и сезонных прогнозах (на месяц вперед). Центр обладает одним из самых мощных суперкомпьютерных комплексов в Европе. Он обрабатывает миллиарды единиц данных со спутников, метеостанций, кораблей и самолетов для создания математической модели атмосферы. Центр разработал собственную интегрированную модель прогнозирования (Integrated Forecasting System). Она считается самой точной в мире для предсказания траекторий циклонов, ураганов и волн жары. Вместо одного прогноза компьютер запускает 51 вариант развития событий с небольшими изменениями входных данных. Если все 51 вариант показывают дождь — вероятность 100%. Если данные расходятся — метеорологи понимают, что ситуация нестабильна. Украинский гидрометцентр и военные метеорологи активно используют данные ECMWF для составления собственных прогнозов. Точность предсказания опасных погодных явлений (сильных снегопадов, штормового ветра) в Украине на 5–7 дней вперед в значительной степени зависит от расчетов именно этого европейского центра.

