Ожидается аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды

Что вы узнаете:
- Какая будет погода на выходных
- Где будет теплее всего
- В каких областях будут дожди
Погода в Украине будет теплой. В то же время местами будут дожди и туман. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.
На выходных в большинстве областей будет аномально теплая погода. Интенсивные дожди ожидаются в Одесской и западных областях.
Погода 28 марта
В субботу, 28 марта, будет преимущественно облачная погода. В южных, северных и западных областях будут дожди. На территории западных и восточных областей ночью и утром будет туман. Ветер будет восточный и северо-восточный со скоростью 3-10 м/с.
Теплее всего в этот день будет в южных, восточных и западных областях. Там температура воздуха днем повысится до 13-18 градусов тепла. В центральных областях будет несколько прохладнее — 11-16 градусов тепла. В северных областях днем будет холоднее всего — 8-13 градусов тепла.
Погода 29 марта
В воскресенье, 29 марта, будет преимущественно облачная погода. В южных и западных областях будут дожди. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-12 м/с.
Теплее всего в этот день будет в южных, восточных и центральных областях. Там температура воздуха днем повысится до 12-18 градусов тепла. В западных и северных областях будет несколько прохладнее — 9-15 градусов тепла.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Ровенской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура ночью составит +1…+6 °C, днем +12…+17 °C.
Также в Тернопольской области 27 марта ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Кроме того, 27 марта в Житомирской области ожидается настоящее весеннее потепление — температура поднимется до +17…+20°. Погода будет переменной облачности, без осадков.
О личности: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред