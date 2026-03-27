Вместо холода, приятные цифры: как прогреется воздух в Днепре в течение выходных

Синоптики прогнозируют пасмурную, но сухую субботу с комфортной температурой.

В воскресенье ожидается потепление до +17° / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/moderndnipr, facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

Суббота: облачно, без осадков, до +14°

Воскресенье: теплее, до +17°, больше прояснений

Ветер слабый, комфортная весенняя погода

В Днепре на выходных ожидается преимущественно спокойная весенняя погода без существенных осадков. По данным сервиса Sinoptik, температура воздуха останется комфортной, а уже в воскресенье синоптики прогнозируют более ощутимое потепление.

Суббота: облачно, но без дождя

В субботу, 28 марта, в Днепре в течение большей части дня будет преобладать облачная погода. Впрочем, ближе к вечеру небо начнет проясняться.

Температура воздуха ночью и утром составит около +8°, днем поднимется до +14°, а вечером немного снизится — до +13°. Ветер будет слабым, в пределах 1–2 м/с, что будет способствовать комфортному пребыванию на улице.

Синоптики отмечают, что осадков не прогнозируется, а влажность воздуха останется достаточно высокой ночью и утром, постепенно уменьшаясь днем.

Погоду в этот день предсказывают вода и птицы. В древности заметили: если весенняя вода течет медленно, то год ожидается тяжелым. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ждать тепла. У наших предков был такой обычай: если этой ночью услышишь, как выет собака, следует перевернуть подушку, чтобы сон был хорошим.

Погода в Днепре 28 марта / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье: теплее и больше солнца

В воскресенье, 29 марта, погодные условия улучшатся. Ожидается повышение температуры и более комфортная весенняя атмосфера.

Минимальная температура ночью составит около +9°, а днем воздух прогреется до +15…+17°.

В целом день обещает быть теплее, чем суббота, с меньшей облачностью и приятными условиями для прогулок или отдыха на свежем воздухе.

В народе говорили: "Солнца хоть и нет, а вода все равно течет". А если 29 марта была теплая солнечная погода, то и весна обещала быть теплой. Хорошо, когда снег тает от солнца, а не от дождя: "Когда весна красными днями сгоняет снег – родится хлеб".

Погода в Днепре 29 марта / Фото: скриншот sinoptik

Общий прогноз на выходные

Таким образом, выходные в Днепре пройдут без осадков и с постепенным повышением температуры. Суббота будет более облачной, но стабильной, тогда как воскресенье порадует более теплой погодой и большим количеством прояснений.

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, в Житомирской области нынешнее весеннее тепло задержится не надолго. Несмотря на приятные температуры и почти безоблачное небо, уже через несколько дней регион окажется под влиянием циклона, который принесет дожди и ощутимое похолодание.

Также на выходных, 28 и 29 марта, погоду в Тернопольской области будет определять влияние южного циклона и влажная средиземноморско-черноморская воздушная масса. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Кроме того, погоду на Львовщине будет определять теплый сектор циклонической депрессии с центрами над Балканами. Выходные начнутся с умеренно теплой, но облачной погоды.

О ресурсе: Sinoptik Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира. Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру. Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра. Украинская версия сайта была запущена в 2010 году. На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

