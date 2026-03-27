В Украине изменили нормы по поверке счетчиков: что это значит для платежек

Сергей Кущ
27 марта 2026, 19:54
Поверка счетчиков в Украине станет более контролируемой.
Вы узнаете:

  • Что изменилось в поверке счетчиков
  • Как теперь проходит поверка счетчиков

В Украине обновили правила, по которым компании получают право проверять счетчики воды, газа и электроэнергии. Решение принял Кабинет министров, и оно напрямую влияет на сферу коммунальных услуг.

Изменения могут сказаться на начислениях, ведь именно поверка счетчиков определяет корректность платежей для миллионов украинцев, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Что изменилось в поверке счетчиков

Правительство внесло изменения в постановление №117 и обновило процедуру допуска компаний к проведению поверки приборов учета.

Теперь процесс стал более четким и прозрачным. Как пояснил заместитель министра экономики Виталий Петрук, государство усиливает контроль над тем, кто имеет право проверять счетчики и на каких основаниях.

Новый порядок вводит понятные сроки и единые правила, что должно снизить количество спорных ситуаций.

Как новые правила повлияют на украинцев

Хотя изменения касаются в первую очередь компаний, они напрямую затрагивают потребителей.

Дело в том, что начисление коммунальных платежей зависит от точности показаний счетчиков. Если прибор работает неправильно, суммы в платежках могут измениться.

Обновленные нормы должны:

  • снизить риск ошибок и манипуляций
  • сделать проверку более объективной
  • повысить точность расчетов за коммунальные услуги

Как теперь проходит поверка счетчиков

Согласно новым правилам, процедура стала более детализированной.

Если компания подает неполный пакет документов, об этом сообщат в течение трех рабочих дней, а на исправление дадут 10 дней. При этом отказать в принятии заявления теперь нельзя.

Проверку будет проводить специальная комиссия Минэкономики. Она оценивает компании по нескольким критериям, включая квалификацию персонала, оборудование и систему качества.

Сотрудники должны не только пройти тестирование, но и подтвердить свои практические навыки.

Новый порядок также усиливает защиту бизнеса. Компании получили возможность обжаловать результаты проверки в течение пяти рабочих дней. Если же свидетельство отзывают или в выдаче отказано, решение можно оспорить в суде.

Тарифы для украинцев - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинцев предупреждают о возможном резком росте тарифов на электроэнергию. По словам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, международные кредиторы требуют уже в этом году пересмотреть цены для населения, несмотря на войну.

В то же время мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости тарифов линейки FLEXX. Новые условия для абонентов начали действовать с 14 января 2026 года.

Кроме того, в Украине заметно выросли цены на услуги сетей зарядных станций для электромобилей. Среди причин подорожания — возобновление уплаты НДС при импорте электрокаров, что в совокупности может существенно повлиять на развитие и доступность электротранспорта, отметила эксперт по инвестициям в автомобильной отрасли Марина Китина.

Об источнике: Кабинете Министров Украины

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

