В Украине изменили нормы по поверке счетчиков: что это значит для платежек

Вы узнаете:
- Что изменилось в поверке счетчиков
- Как теперь проходит поверка счетчиков
В Украине обновили правила, по которым компании получают право проверять счетчики воды, газа и электроэнергии. Решение принял Кабинет министров, и оно напрямую влияет на сферу коммунальных услуг.
Изменения могут сказаться на начислениях, ведь именно поверка счетчиков определяет корректность платежей для миллионов украинцев, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Что изменилось в поверке счетчиков
Правительство внесло изменения в постановление №117 и обновило процедуру допуска компаний к проведению поверки приборов учета.
Теперь процесс стал более четким и прозрачным. Как пояснил заместитель министра экономики Виталий Петрук, государство усиливает контроль над тем, кто имеет право проверять счетчики и на каких основаниях.
Новый порядок вводит понятные сроки и единые правила, что должно снизить количество спорных ситуаций.
Как новые правила повлияют на украинцев
Хотя изменения касаются в первую очередь компаний, они напрямую затрагивают потребителей.
Дело в том, что начисление коммунальных платежей зависит от точности показаний счетчиков. Если прибор работает неправильно, суммы в платежках могут измениться.
Обновленные нормы должны:
- снизить риск ошибок и манипуляций
- сделать проверку более объективной
- повысить точность расчетов за коммунальные услуги
Как теперь проходит поверка счетчиков
Согласно новым правилам, процедура стала более детализированной.
Если компания подает неполный пакет документов, об этом сообщат в течение трех рабочих дней, а на исправление дадут 10 дней. При этом отказать в принятии заявления теперь нельзя.
Проверку будет проводить специальная комиссия Минэкономики. Она оценивает компании по нескольким критериям, включая квалификацию персонала, оборудование и систему качества.
Сотрудники должны не только пройти тестирование, но и подтвердить свои практические навыки.
Новый порядок также усиливает защиту бизнеса. Компании получили возможность обжаловать результаты проверки в течение пяти рабочих дней. Если же свидетельство отзывают или в выдаче отказано, решение можно оспорить в суде.
Тарифы для украинцев - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинцев предупреждают о возможном резком росте тарифов на электроэнергию. По словам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, международные кредиторы требуют уже в этом году пересмотреть цены для населения, несмотря на войну.
В то же время мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости тарифов линейки FLEXX. Новые условия для абонентов начали действовать с 14 января 2026 года.
Кроме того, в Украине заметно выросли цены на услуги сетей зарядных станций для электромобилей. Среди причин подорожания — возобновление уплаты НДС при импорте электрокаров, что в совокупности может существенно повлиять на развитие и доступность электротранспорта, отметила эксперт по инвестициям в автомобильной отрасли Марина Китина.
Об источнике: Кабинете Министров Украины
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
