В Украине изменили нормы по поверке счетчиков: что это значит для платежек

Поверка счетчиков в Украине станет более контролируемой.

В Украине изменили нормы по поверке счетчиков

В Украине обновили правила, по которым компании получают право проверять счетчики воды, газа и электроэнергии. Решение принял Кабинет министров, и оно напрямую влияет на сферу коммунальных услуг.

Изменения могут сказаться на начислениях, ведь именно поверка счетчиков определяет корректность платежей для миллионов украинцев, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Что изменилось в поверке счетчиков

Правительство внесло изменения в постановление №117 и обновило процедуру допуска компаний к проведению поверки приборов учета.

Теперь процесс стал более четким и прозрачным. Как пояснил заместитель министра экономики Виталий Петрук, государство усиливает контроль над тем, кто имеет право проверять счетчики и на каких основаниях.

Новый порядок вводит понятные сроки и единые правила, что должно снизить количество спорных ситуаций.

Как новые правила повлияют на украинцев

Хотя изменения касаются в первую очередь компаний, они напрямую затрагивают потребителей.

Дело в том, что начисление коммунальных платежей зависит от точности показаний счетчиков. Если прибор работает неправильно, суммы в платежках могут измениться.

Обновленные нормы должны:

снизить риск ошибок и манипуляций

сделать проверку более объективной

повысить точность расчетов за коммунальные услуги

Как теперь проходит поверка счетчиков

Согласно новым правилам, процедура стала более детализированной.

Если компания подает неполный пакет документов, об этом сообщат в течение трех рабочих дней, а на исправление дадут 10 дней. При этом отказать в принятии заявления теперь нельзя.

Проверку будет проводить специальная комиссия Минэкономики. Она оценивает компании по нескольким критериям, включая квалификацию персонала, оборудование и систему качества.

Сотрудники должны не только пройти тестирование, но и подтвердить свои практические навыки.

Новый порядок также усиливает защиту бизнеса. Компании получили возможность обжаловать результаты проверки в течение пяти рабочих дней. Если же свидетельство отзывают или в выдаче отказано, решение можно оспорить в суде.

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинцев предупреждают о возможном резком росте тарифов на электроэнергию. По словам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, международные кредиторы требуют уже в этом году пересмотреть цены для населения, несмотря на войну.

В то же время мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости тарифов линейки FLEXX. Новые условия для абонентов начали действовать с 14 января 2026 года.

Кроме того, в Украине заметно выросли цены на услуги сетей зарядных станций для электромобилей. Среди причин подорожания — возобновление уплаты НДС при импорте электрокаров, что в совокупности может существенно повлиять на развитие и доступность электротранспорта, отметила эксперт по инвестициям в автомобильной отрасли Марина Китина.

