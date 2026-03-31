Войска РФ оккупировали два села и продвинулись на ключевых участках фронта

На Донецком направлении враг захватил два села на Покровском направлении.

Війська РФ захопили два населені пункти і просунулися на Донеччині

Главное:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Враг захватил два села на Покровском направлении

Также зафиксировано продвижение на Славянском и Краматорском направлениях

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска захватили два населенных пункта на Донетчине.

Также зафиксировано продвижение оккупационных войск на двух других участках фронта. О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили во вторник, 31 марта.

Покровское направление

По данным аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось захватить село Свято-Покровское Северской громады Бахмутского района. Кроме того, россияне оккупировали село Васюковка Соледарской городской громады Бахмутского района.

Славянское направление

По данным аналитиков, армии РФ удалось расширить зону контроля и продвинуться вблизи Резниковки Северской громады Бахмутского района.

Краматорское направление

На Краматорском направлении фронта оккупационные войска РФ имеют территориальные успехи вблизи села Бондарное Соледарской городской громады Бахмутского района.

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении с начала суток 30 марта враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Новомихайловка, Молодецкое.

На Славянском направлении украинские воины отбили четыре штурма оккупантов в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Закитное.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что с начала этих суток произошло 120 боевых столкновений.

Покровск / Инфографика: Главред

Как ранее писал Главред, после начала весенне-летнего наступления российские оккупационные войска пытаются продвинуться на севере украинского оборонного пояса в Донецкой области, однако за последнюю неделю фактически не достигли успехов. По оценке Института изучения войны, атаки без должной поддержки на флангах лишь замедляют продвижение к востоку от Славянска и приводят к значительным потерям при минимальных результатах.

Напомним, на Купянском направлении российские силы пытаются компенсировать потерю темпа и нехватку ресурсов, рассчитывая на изменение погодных условий. По данным ISW, они планируют активизировать штурмовые действия с появлением весенней растительности, которая облегчит маскировку во время наступления.

В то же время РФ стремится расширить контроль в Сумской и Харьковской областях. По словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, оккупанты пытаются атаковать позиции украинских военных в громадах Сумщины, а также ведут наступательные действия в Волчанской громаде на Харьковщине.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

