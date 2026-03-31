Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Войска РФ оккупировали два села и продвинулись на ключевых участках фронта

Инна Ковенько
31 марта 2026, 08:23
На Донецком направлении враг захватил два села на Покровском направлении.
Войска РФ захватили два населенных пункта и продвинулись в Донецкой области
Главное:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Враг захватил два села на Покровском направлении
  • Также зафиксировано продвижение на Славянском и Краматорском направлениях

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска захватили два населенных пункта на Донетчине.

Также зафиксировано продвижение оккупационных войск на двух других участках фронта. О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили во вторник, 31 марта.

видео дня

Покровское направление

По данным аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось захватить село Свято-Покровское Северской громады Бахмутского района. Кроме того, россияне оккупировали село Васюковка Соледарской городской громады Бахмутского района.

Славянское направление

По данным аналитиков, армии РФ удалось расширить зону контроля и продвинуться вблизи Резниковки Северской громады Бахмутского района.

Краматорское направление

На Краматорском направлении фронта оккупационные войска РФ имеют территориальные успехи вблизи села Бондарное Соледарской городской громады Бахмутского района.

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении с начала суток 30 марта враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Новомихайловка, Молодецкое.

На Славянском направлении украинские воины отбили четыре штурма оккупантов в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Закитное.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что с начала этих суток произошло 120 боевых столкновений.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как ранее писал Главред, после начала весенне-летнего наступления российские оккупационные войска пытаются продвинуться на севере украинского оборонного пояса в Донецкой области, однако за последнюю неделю фактически не достигли успехов. По оценке Института изучения войны, атаки без должной поддержки на флангах лишь замедляют продвижение к востоку от Славянска и приводят к значительным потерям при минимальных результатах.

Напомним, на Купянском направлении российские силы пытаются компенсировать потерю темпа и нехватку ресурсов, рассчитывая на изменение погодных условий. По данным ISW, они планируют активизировать штурмовые действия с появлением весенней растительности, которая облегчит маскировку во время наступления.

В то же время РФ стремится расширить контроль в Сумской и Харьковской областях. По словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, оккупанты пытаются атаковать позиции украинских военных в громадах Сумщины, а также ведут наступательные действия в Волчанской громаде на Харьковщине.

Читайте также:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

линия фронта Покровск DeepState
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ придумали новый способ истощить ПВО Украины: "Флеш" раскрыл тактику врага

В РФ придумали новый способ истощить ПВО Украины: "Флеш" раскрыл тактику врага

09:37Война
Военная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – Милов

Военная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – Милов

09:00Интервью
Власти РФ заявили об очередной атаке дронов на Ленинградскую область: детали

Власти РФ заявили об очередной атаке дронов на Ленинградскую область: детали

08:25Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять