В Кремле сделали заявление о всеобщей мобилизации в России — что известно

Юрий Берендий
30 марта 2026, 16:24
В России отрицают объявление всеобщей мобилизации, однако аналитики и отдельные заявления указывают на подготовку к принудительному пополнению армии.
В Кремле сделали заявление о всеобщей мобилизации в России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГУР МО

О чем идет речь в материале:

  • В Кремле прокомментировали заявления о всеобщей мобилизации в России
  • Песков отметил, что на данный момент такая тема не стоит на повестке дня

В руководстве страны-агрессора РФ отреагировали на заявление президента Финляндии Александра Стубба о приближении момента объявления всеобщей мобилизации в России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ отметил, что эту тему якобы пока не обсуждают.

"Такой темы нет в повестке дня", — сказал Песков.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предположил, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию.

"Мы приближаемся к моменту, когда может понадобиться всеобщая мобилизация со стороны России, и я думаю, что это создаст проблемы", — сказал он.

Почему в России могут объявить принудительную мобилизацию — ISW

В России все чаще критикуют неэффективность кампании по набору в подразделения беспилотных систем на фоне признаков того, что Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации резервистов для компенсации потерь в войне против Украины. По оценке американского Института изучения войны (ISW), власти готовятся к такому сценарию из-за провала набора контрактников, в частности в подразделения БПЛА.

"Российские блогеры критикуют неэффективность кампании по набору в войска беспилотных систем РФ на фоне постоянных признаков того, что Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации резервистов для... восполнения потерянного личного состава в Украине", — говорится в отчете.

Аналитики обратили внимание на заявление одного из российских военных блогеров от 29 марта, который отметил, что кампания фактически зашла в тупик. По его словам, вербовщики предлагают стандартные контракты, что вызывает опасения у потенциальных новобранцев относительно возможного перевода в штурмовые пехотные подразделения.

Он также подчеркнул, что специалисты по беспилотным системам не должны использоваться в составе штурмовых групп, и раскритиковал Минобороны РФ за неспособность создать эффективные современные подразделения. Другой российский военный блогер поддержал эту точку зрения, указав на нежелание военного руководства внедрять инновации, которых оно не понимает.

Аналитики напоминают, что кампания набора в подразделения беспилотных систем стартовала в январе 2026 года и была ориентирована, в частности, на студентов. В то же время оппозиционные источники ранее сообщали, что предложенные контракты не содержат гарантий, которые бы исключали перевод новобранцев в другие части.

В отчете также отмечено, что предыдущая модель привлечения добровольцев за счет высоких единовременных выплат утратила эффективность в конце 2025 года, а уже в январе 2026-го уровень набора впервые с 2022 года опустился ниже уровня потерь.

"Жалобы блогера от 29 марта свидетельствуют о том, что попытки Министерства обороны России обновить свою кампанию добровольного набора, даже для ВВС США, не достигают желаемых результатов", — говорится в отчете.

ISW считает, что Кремль, вероятно, готовится к ограниченным и постепенным волнам принудительной мобилизации резервистов, которые должны компенсировать потери на фронте, а не существенно увеличить численность армии.

Мобилизация в России — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2026 году Россия намерена привлечь в армию еще около 409 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время в самой РФ все более заметными становятся проблемы с ресурсами — как человеческими, так и материальными, а также с экономикой в целом. Несмотря на это, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин продолжает верить, что страна способна непрерывно вести войну. Аналитики Института изучения войны отмечают, что реальная ситуация в России будет и дальше ухудшаться, о чем свидетельствует, в частности, снижение темпов набора контрактников даже в условиях высоких выплат.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия развернула масштабную принудительную мобилизацию, которая фактически стала инструментом истощения местного населения. По данным Центра противодействия дезинформации СНБО, мобилизованных часто используют для выявления позиций украинских сил или в качестве "пушечного мяса".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Героини на плакатах, "неудачницы" в жизни: какие женские профессии в СССР считались постыдными

Героини на плакатах, "неудачницы" в жизни: какие женские профессии в СССР считались постыдными

Последние новости

17:04

Как прорастить картофель для посадки: что работает лучше – свет или темнота

17:02

Будет даже снег: украинцев удивит холодная погода

16:57

"Большая потеря для каждого": ушел из жизни легендарный украинский режиссер

16:31

Чистый четверг 2026 уже скоро: главные запреты, о которых молчат

16:27

РФ готовит нападение: раскрыты сроки и сценарий новой войны в Европе

Штрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничныеШтрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничные
16:24

В Кремле сделали заявление о всеобщей мобилизации в России — что известно

16:15

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

15:52

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

15:51

В Украине фиксируют волну "минирований": полиция получила более 1200 сообщений

Реклама
15:31

Восемь лет неудач заканчиваются: что принесет Скорпионам апрель 2026Видео

15:17

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

15:12

Сын Наталки Денисенко перенес операцию в "Охматдете" — что произошло

15:09

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

15:08

Погода на Житомирщине резко изменится после дождей: когда ожидать потепления

14:25

В РФ значительные потери: Силы обороны нанесли удар по важным объектам

14:25

Почему в СССР не производили йогурт: неожиданное объяснение вас точно удивит

14:18

Как правильно по-украински — "оранжевий" или "помаранчевий": ответ удивит многих

13:47

Украинские разработчики создали "плащ-невидимку" для ВСУ, который превосходит аналоги НАТО

13:36

Вербная неделя 2026: что категорически нельзя делать перед Пасхой

13:30

"Звезда в лоб не ударила": Ирину Билык ошибочно приняли за известную певицуВидео

Реклама
13:00

Всё изменится после одной даты в апреле: гороскоп для Весов на месяц

12:56

Украина готова к перемирию на Пасху и не только: главные заявления Зеленского

12:33

Польша планирует построить на границе с Украиной ультрасовременный барьер - СМИ

12:18

Жить осталось 10 лет: Волочковой поставили диагноз из-за запущенной болезни

12:12

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

12:00

Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – МиловВидео

11:58

Начало белой полосы: Бритни Спирс показалась в компании сыновей

11:57

Гороскоп Таро на завтра 31 марта: Тельцам - снять защиту, Раку - новые чувства

11:32

РФ резко изменила тактику атак "Шахедами": Сырский раскрыл новый план борьбы

11:31

Фотограф Кейт и Уильяма рассказал о "ненормальном" воспитании детей

11:24

Что нельзя резать в праздник 31 марта: приметы и запреты

11:21

Украину в очереди на вступление в ЕС могут обойти новые "фавориты" - Politico

11:18

На Ровенщине будут лить дожди: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

11:10

"Не могу есть": Елена Тополя назвала свой критический вес

10:46

Как раз и навсегда избавиться от тараканов в квартире: найден проверенный способ

10:39

Один продукт отмоет духовку лучше дорогих средств - стекло будет как новоеВидео

10:05

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

09:58

Гороскоп на завтра, 31 марта: Овнам - конфликт, Рыбам - облегчение

09:47

Цены на топливо снова выросли: сколько стоит бензин и дизтопливо 30 марта

09:27

Экономика трещит: Украина уничтожила почти половину экспортных мощностей РФ — Fortune

Реклама
09:01

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 марта (обновляется)

08:27

Мясо больше не прилипнет к сковороде: кулинарный трюк, о котором знают единицы

08:09

Карта Deep State онлайн за 30 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Что определяет ход современной войны: Портников назвал неожиданную причинумнение

07:27

Армия РФ увязла на "поясе крепостей" на Донетчине и несет критические потери - ISW

05:15

Как распознать глубоко недовольного своей жизнью человека: 7 основных признаков

04:50

Регионы накроет дождями: какая погода ожидается в ближайшее время

04:41

Героини на плакатах, "неудачницы" в жизни: какие женские профессии в СССР считались постыдными

03:47

Что будет с ценами на электроэнергию в апреле — Кабмин принял решение

