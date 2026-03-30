В Кремле сделали заявление о всеобщей мобилизации в России — что известно

В России отрицают объявление всеобщей мобилизации, однако аналитики и отдельные заявления указывают на подготовку к принудительному пополнению армии.

В Кремле сделали заявление о всеобщей мобилизации в России

В Кремле прокомментировали заявления о всеобщей мобилизации в России

Песков отметил, что на данный момент такая тема не стоит на повестке дня

В руководстве страны-агрессора РФ отреагировали на заявление президента Финляндии Александра Стубба о приближении момента объявления всеобщей мобилизации в России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ отметил, что эту тему якобы пока не обсуждают.

"Такой темы нет в повестке дня", — сказал Песков. видео дня

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предположил, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию.

"Мы приближаемся к моменту, когда может понадобиться всеобщая мобилизация со стороны России, и я думаю, что это создаст проблемы", — сказал он.

Почему в России могут объявить принудительную мобилизацию — ISW

В России все чаще критикуют неэффективность кампании по набору в подразделения беспилотных систем на фоне признаков того, что Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации резервистов для компенсации потерь в войне против Украины. По оценке американского Института изучения войны (ISW), власти готовятся к такому сценарию из-за провала набора контрактников, в частности в подразделения БПЛА.

"Российские блогеры критикуют неэффективность кампании по набору в войска беспилотных систем РФ на фоне постоянных признаков того, что Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации резервистов для... восполнения потерянного личного состава в Украине", — говорится в отчете.

Аналитики обратили внимание на заявление одного из российских военных блогеров от 29 марта, который отметил, что кампания фактически зашла в тупик. По его словам, вербовщики предлагают стандартные контракты, что вызывает опасения у потенциальных новобранцев относительно возможного перевода в штурмовые пехотные подразделения.

Он также подчеркнул, что специалисты по беспилотным системам не должны использоваться в составе штурмовых групп, и раскритиковал Минобороны РФ за неспособность создать эффективные современные подразделения. Другой российский военный блогер поддержал эту точку зрения, указав на нежелание военного руководства внедрять инновации, которых оно не понимает.

Аналитики напоминают, что кампания набора в подразделения беспилотных систем стартовала в январе 2026 года и была ориентирована, в частности, на студентов. В то же время оппозиционные источники ранее сообщали, что предложенные контракты не содержат гарантий, которые бы исключали перевод новобранцев в другие части.

В отчете также отмечено, что предыдущая модель привлечения добровольцев за счет высоких единовременных выплат утратила эффективность в конце 2025 года, а уже в январе 2026-го уровень набора впервые с 2022 года опустился ниже уровня потерь.

"Жалобы блогера от 29 марта свидетельствуют о том, что попытки Министерства обороны России обновить свою кампанию добровольного набора, даже для ВВС США, не достигают желаемых результатов", — говорится в отчете.

ISW считает, что Кремль, вероятно, готовится к ограниченным и постепенным волнам принудительной мобилизации резервистов, которые должны компенсировать потери на фронте, а не существенно увеличить численность армии.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2026 году Россия намерена привлечь в армию еще около 409 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время в самой РФ все более заметными становятся проблемы с ресурсами — как человеческими, так и материальными, а также с экономикой в целом. Несмотря на это, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин продолжает верить, что страна способна непрерывно вести войну. Аналитики Института изучения войны отмечают, что реальная ситуация в России будет и дальше ухудшаться, о чем свидетельствует, в частности, снижение темпов набора контрактников даже в условиях высоких выплат.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия развернула масштабную принудительную мобилизацию, которая фактически стала инструментом истощения местного населения. По данным Центра противодействия дезинформации СНБО, мобилизованных часто используют для выявления позиций украинских сил или в качестве "пушечного мяса".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

