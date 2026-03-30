В Украине фиксируют волну 'минирований': полиция получила более 1200 сообщений

Главное:
- в Украине зафиксировали волну сообщений о заминировании
- В полицию поступило 1216 анонимных обращений
- Письма поступили на адреса учреждений, школ, банков и предприятий
В понедельник, 30 марта, в Украине зафиксировали волну заминирований. Правоохранителям поступило уже 1216 анонимных сообщений. Об этом сообщила Нацполиция Украины.
Волна анонимных писем о якобы заминировании начала поступать около 11:00. Их начали отправлять на электронные адреса госучреждений, органов местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, банков и других организаций.
По состоянию на 14:50 правоохранители зафиксировали уже 1216 анонимных обращений. На каждом объекте работают взрывотехнические службы, кинологи и следственно-оперативные группы.
"Продолжаются обследования и проверки с соблюдением всех алгоритмов безопасности. На данный момент обработано 20% таких сообщений. Ни в одном из проверенных случаев информация о заминировании не подтвердилась", - говорится в сообщении Нацполиции.
Что стоит за массовыми заложками
В полиции отмечают, что подобные действия могут быть частью информационно-психологической операции врага, направленной на перегрузку украинских служб безопасности и отвлечение их от выполнения основных задач. Правоохранители уже принимают меры по установлению лиц, причастных к распространению ложных сообщений.
Также полицейские напомнили, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность. Граждан призывают сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и выполнять указания правоохранителей.
Массовые минирования в Украине - новости по теме
Напомним, 30 января по Украине прокатилась волна массовых сообщений о заминировании в 21 области и Киеве. В полицию поступило более 2000 обращений
Также в октябре 2024 года в Украине зафиксировали волну массовых сообщений о заминировании госучреждений и учебных заведений в Киеве, Сумах, Львове, Ивано-Франковске, Полтаве и других городах. Людей эвакуировали, на местах работали взрывотехники и кинологи.
В большинстве случаев угрозы не подтвердились, а власти назвали это попыткой дестабилизации и посеяния паники.
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
