Паника в Белгороде: минирование, новые взрывы и окопы в области

В приграничном с Украиной российском Белгороде образовательные учреждения города оказались заминированы: на место выехали спецслужбы, они проверят здания.

Как пишет Bel.ru,в Белгороде 6 апреля эвакуировали образовательные учреждения. Здания проверяют спецслужбы. Учеников и сотрудников перевели в безопасное место.

Взрывы над Белгородом

Отметим, что в Белгороде в среду в очередной раз прогремели взрывы.

Как пишут в сети, утром 6 апреля здесь сработала система ПВО.

Жители города массово публикуют фотографии сбитой ракеты в небе над Белгородом.

В Белгородской области готовятся к войне

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов опубликовал видеообращение к местным жителям, в котором рассказал о земляных работах на территории муниципалитета.

По его словам, окопы в области роют по просьбе властей.

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Аэропорт Белгорода закрыли

Аэропорт в Белгороде не будет работать до 03:45 13 апреля. Росавиация вновь продлила ограничения.

Помимо Белгорода, в списке ещё десять городов: Анапа, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

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Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

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