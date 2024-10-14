По всей Украине прокатилась волна массовых 'минирований': что известно

В разных городах Украины сообщили о волне "минирований" государственных учреждений и учебных заведений.

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В разных городах Украины сообщили о волне "минирований":/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В понедельник, 14 октября, в Украине появились многочисленные сообщения о возможном минировании государственных учреждений и учебных заведений. Взрывотехники и кинологи проверяют ситуацию в Киеве, Сумах, Львове и других городах страны.

Киев

В Киевский апелляционный суд поступило сообщение о минировании, в результате чего суд прекратил свою работу. Всех работников и посетителей немедленно эвакуировали. В здании суда работают правоохранители.

Также, по данным УНИАН, сообщение о заминировании поступило в здание Министерства культуры и стратегических коммуникаций, где проводится проверка.

видео дня

Сумы

В Сумах, после 12:00, зафиксировано до десяти сообщений о минировании государственных учреждений:

Заречный суд;

управление образования и науки Сумского городского совета;

сервисный центр;

здание казначейства;

На местах работают взрывотехники, пишет "Суспильне".

Львов и Львовская область

Львов также стал объектом сообщений о заминировании учебных заведений и зданий, сообщили местные СМИ. В нескольких учебных заведениях проводят эвакуацию учащихся из-за сообщения от анонимов.

Также сообщение о заминировании поступило в Жовковский городской совет.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске полицейские проверяют информацию о заминировании государственных учреждений, медицинских учреждений, судов и Франковского драмтеатра. Как пишет "Суспильне Ивано-Франковськ" на электронные адреса учреждений поступили анонимные письма с предупреждениями о заминировании.

Полтава

В Полтаве полиция получила сообщение о заминировании 25-й и 9-й гимназий. По словам представителя Полтавского райуправления полиции Василия Зуба, взрывотехники обследуют помещения и проводят эвакуацию детей.

Хмельницкий

После обеда 14 октября в полицию поступило сообщение о заминировании трех зданий, в частности государственных учреждений и коммунального предприятия. Начальница сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега сообщила "Суспильному", что все соответствующие службы работают на местах и проверяют здания на наличие взрывоопасных предметов. Людей из зданий уже эвакуировали.

Среди заминированных объектов есть также коммунальное предприятие "Хмельницкводоканал", о чем подтвердила пресс-секретарь предприятия Анна Помаранская.

Ужгород

В городе эвакуировались сотрудники городского совета, пишут местные СМИ. На место событий прибыли правоохранители и экстренные службы.

Черниговская область

Ичнянский городской совет временно остановил работу из-за заминирования.

Днепропетровская область

Главе областной военной администрации Николаю Лукашуку сообщили о заминировании администрации. К нему позвонил аноним и предупредил об угрозе.

"Сегодня по всей стране мы стали свидетелями попыток дестабилизации через фейковые сообщения о заминировании государственных учреждений и органов местного самоуправления. Это направлено на срыв работы важных для страны структур и сеяние паники среди населения", - отметил Лукашук.

По его словам, после проверки профильных служб угроза не подтвердились. Все работники в безопасности и продолжают свою работу.

Смотрите видео с мест "минирований" в Украине:

Видео с мест "заминирований" / Фото: скриншот

Николаевская область

На Николаевщине сообщения о заминировании получили учебные заведения и госучреждения. Как пишет "Суспільне", по состоянию на 14:25 известно о шести сообщениях о заминировании в Николаеве и 14 по области.

В Николаеве полицейские получили сообщение о заминировании Национального аграрного университета. По словам старшего лейтенанта полиции Андрея Куземчака, из здания университета эвакуировали 200 человек.

"Около 14:20 на служебный планшет поступило сообщение о заминировании. Буквально через 10 минут мы уже были на месте. Сейчас ожидаем специальную службу кинологов", - рассказал Куземчак.

Что говорят правоохранители

Как сообщает РБК-Украина, правоохранители подтвердили, что взрывчатку ищут в различных учреждениях, в частности в школах, горсоветах и здании Высшего совета правосудия. Сообщения поступали из Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Львовской, Запорожской и Ивано-Франковской областей.

"Национальная полиция Украины уже не первый год сталкивается с такого рода сообщениями, наработан соответствующий алгоритм реагирования на такие события. Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации. Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект", - отметили в полиции.

Война и заминирование в Украине - новости по теме

Напомним, российские войска, вероятно, готовят новую провокацию против Украины, минируя дамбы в Белгородской области. Полковник Виталий Саранцев сообщил, что россияне планируют обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях, если дамбы взорвут.

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что россияне могут взорвать дамбы, чтобы замедлить продвижение Сил обороны Украины. Он напомнил пример Каховской ГЭС, когда россияне взорвали ее, чтобы остановить украинское наступление.

Киевская ГЭС / Инфографика Главред

Как сообщал Главред, российские военные превратили Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре в военный объект. Эксперты МАГАТЭ обнаружили новые мины на территории станции.

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