Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

Главное:
- В Украине поступают сообщения о минировании различных учреждений
- Правоохранители проверяют объекты
В пятницу, 30 января, по Украине прокатилась масштабная волна сообщений о якобы минировании учебных заведений, государственных учреждений и других предприятий в 21 регионе и в Киеве. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Сейчас правоохранители проверяют объекты.
"30 января, начиная с 09:30, на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, банковских учреждений, развлекательных заведений и других объектов начали поступать массовые сообщения о минировании принадлежащих им зданий", - говорится в сообщении.
В каких регионах поступали сообщения о минировании
По состоянию на 12:10 в подразделения Нацполиции поступило более 2000 сообщений о минировании в следующих областях:
- Винницкой;
- Волынской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Закарпатской;
- Запорожской;
- Ивано-Франковской;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Львовской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Тернопольской;
- Харьковской;
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Черновицкой;
- Черниговской.
Также полиция Киева сообщила, что 30 января получила сообщение о минировании ряда госучреждений, учебных заведений и предприятий и проверяет эту информацию.
"На данный момент почти 30% сообщений уже отработано. На этих объектах информация не подтвердилась. Продолжается проверка других объектов", - резюмировали в Нацполиции.
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по украинским городам в течение недели. В России подтвердили "энергетическое перемирие", однако есть один нюанс: оно продлится до 1 февраля, сообщил Песков.
Несмотря на "энергетическое перемирие", РФ продолжает наносить удары по Украине. В частности, "Укрзализныця" ограничила движение поездов между двумя крупными городами Украины - Днепром и Запорожьем. Причина - Россия атакует железнодорожную инфраструктуру и вражеские дроны фиксируют возле маршрутов курсирования поездов.
Кроме этого, поздно вечером 29 января российская оккупационная армия атаковала Запорожье. Под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры, также поврежден дом.
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
