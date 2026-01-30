Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

Сигналы о минировании фиксируют в ряде областей, в том числе в Киеве.

Полиция получает сообщения о минировании учреждений

Главное:

В Украине поступают сообщения о минировании различных учреждений

Правоохранители проверяют объекты

В пятницу, 30 января, по Украине прокатилась масштабная волна сообщений о якобы минировании учебных заведений, государственных учреждений и других предприятий в 21 регионе и в Киеве. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Сейчас правоохранители проверяют объекты.

"30 января, начиная с 09:30, на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, банковских учреждений, развлекательных заведений и других объектов начали поступать массовые сообщения о минировании принадлежащих им зданий", - говорится в сообщении.

В каких регионах поступали сообщения о минировании

По состоянию на 12:10 в подразделения Нацполиции поступило более 2000 сообщений о минировании в следующих областях:

Винницкой;

Волынской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Закарпатской;

Запорожской;

Ивано-Франковской;

Киевской;

Кировоградской;

Львовской;

Николаевской;

Одесской;

Полтавской;

Ровенской;

Сумской;

Тернопольской;

Харьковской;

Хмельницкой;

Черкасской;

Черновицкой;

Черниговской.

Также полиция Киева сообщила, что 30 января получила сообщение о минировании ряда госучреждений, учебных заведений и предприятий и проверяет эту информацию.

"На данный момент почти 30% сообщений уже отработано. На этих объектах информация не подтвердилась. Продолжается проверка других объектов", - резюмировали в Нацполиции.

