Елена Тополя рассказала о смене фамилии после развода

Певица продолжает выступать под фамилией бывшего мужа.

Елена Тополя развод - что певица говорит о смене творческого псевдонима

Елена Тополя начала выступать под этим именем в 2023 году

Артистка рассказала, что думает о новой смене сценического имени

Украинская певица Елена Тополя начинала свою музыкальную карьеру под псевдонимом Alyosha - так близкие называли ее еще в детстве. Осенью 2023 года артистка приняла решение начать выступления под своими настоящими именем и фамилией.

Тополя - фамилия Алены по мужу. После развода, о котором стало известно в конце 2025 года, возник вопрос о том, будет ли певица снова менять псевдоним.

Об этом (пока еще) Елена Тополя рассказала в комментарии для Люкс ФМ. Она отметила, что задумывалась о новом имени. Правда, к оформленному решению пока не пришла. "Я думала об этом, но пока что это не острый вопрос, на который я трачу время", - признается звезда.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

