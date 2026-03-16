Елена Тополя рассказала о смене фамилии после развода

Анна Подгорная
16 марта 2026, 23:29
Певица продолжает выступать под фамилией бывшего мужа.
Елена Тополя
Елена Тополя развод - что певица говорит о смене творческого псевдонима / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Кратко:

  • Елена Тополя начала выступать под этим именем в 2023 году
  • Артистка рассказала, что думает о новой смене сценического имени

Украинская певица Елена Тополя начинала свою музыкальную карьеру под псевдонимом Alyosha - так близкие называли ее еще в детстве. Осенью 2023 года артистка приняла решение начать выступления под своими настоящими именем и фамилией.

Тополя - фамилия Алены по мужу. После развода, о котором стало известно в конце 2025 года, возник вопрос о том, будет ли певица снова менять псевдоним.

Об этом (пока еще) Елена Тополя рассказала в комментарии для Люкс ФМ. Она отметила, что задумывалась о новом имени. Правда, к оформленному решению пока не пришла. "Я думала об этом, но пока что это не острый вопрос, на который я трачу время", - признается звезда.

Елена Тополя развод - что певица говорит о смене творческого псевдонима / Скриншот YouTube

Ранее Главред рассказывал, что известного украинского певца заподозрили в политических амбициях. Речь идет о Melovin и его острых заявлениях, которые он делал в последнее время.

Также украинская ведущая Оксана Гутцайт призналась, как сохранила брак - недавно вместе с мужем, президентом НОК Вадимом Гутцайтом, она отпраздновала 25-летнюю годовщину свадьбы

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Во Львове прогремел громкий взрыв, горит автобус — первые подробности

Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробности

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

