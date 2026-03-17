Для чего реально нужны пакетики в коробках с новыми кроссовками: удивит многих

Юрий Берендий
17 марта 2026, 02:32
Эксперты рассказали, как пакетики с силикагелем могут пригодиться в быту — от спасения электроники после попадания в воду до защиты продуктов.
Зачем нужны пакетики из коробок от обуви — как работает силикагель / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Для чего используют силикагель
  • Как пользоваться силикагелем
  • Как работает силикагель

Если вы открываете новые кроссовки и видите маленькие пакетики с надписью "Do not eat", возможно, вы не придаете им значения. Однако они выполняют очень важную функцию — поглощают влагу и предотвращают появление плесени, защищая обувь во время транспортировки. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska. Но возможности этих пакетов выходят далеко за пределы обуви.

Главред выяснил, для чего нужны пакетики из коробок от обуви.

Как силикагель спасает электронику

Часто после попадания воды на электронику советуют положить устройство в рис. Однако эксперты отмечают, что это может навредить, так как зерна риса могут попасть в разъемы.

"Однако спасением может оказаться силикагель — положите устройство в пакет с застежкой, наполненный как можно большим количеством саше или самих шариков. Оставьте оборудование на 24–48 часов, прежде чем снова пытаться его включить", — говорится в материале.

Этот метод позволяет эффективно удалить влагу, не рискуя повредить устройство.

Силикагель на кухне: более свежий кофе и более сухие продукты

Пакеты с силикагелем помогают защитить продукты от влаги и порчи. Например, они предотвращают черствение сухарей, панировочных сухарей или других сухих продуктов.

Также силикагель полезен для хранения кофе, который быстро впитывает влагу и теряет аромат. Достаточно приклеить запечатанный пакетик к боковой стороне банки или упаковки, чтобы ограничить увлажнение и сохранить свежесть.

Что помогает от ржавчины

Силикагель помогает избежать коррозии металлических предметов. Например, бритвы можно хранить в контейнере вместе с пакетиками, а ящик с инструментами или рыболовным снаряжением — защитить несколькими шариками от влаги.

"Хранение украшений в пакетиках с силикагелем также позволит дольше наслаждаться ухоженными и чистыми украшениями, которые не тускнеют", — советуют эксперты.

Как побороть неприятный запах

Пакеты с силикагелем эффективно уменьшают конденсат на стеклах автомобиля или зеркалах в ванной комнате и на подоконниках. Они поглощают лишнюю влагу, что предотвращает образование капель и запотевание поверхностей.

Кроме того, силикагель выступает в качестве природного дезодоранта. Его можно добавлять в обувь, спортивные сумки и контейнеры, чтобы сохранять сухость и устранять неприятный запах.

Об источнике: Business Insider?

Business Insider — американский новостной сайт о бизнесе и технологиях, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством, на которое ссылаются такие издания, как "Нью-Йорк Таймс", и средства массовой информации, такие как National Public Radio. По данным самого портала, основанным на Google Analytics, в 2014 году он достиг посещаемости в 221 миллион человек в месяц, пишет Википедия.

лайфхак
