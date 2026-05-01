Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

Вы узнаете:
- Когда оккупанты планируют массированный удар по Украине
- Сколько дронов и ракет готовится запустить РФ
- Какие регионы в зоне риска
Российская оккупационная армия готовит массированный комбинированный удар по Украине. Высока вероятность того, что удар будет нанесен будет в течение дня.
По предварительным данным, оккупанты могут задействовать сотни ударных дронов, баллистические и крылатые ракеты, а также авиацию, способную запускать гиперзвуковые "Кинжалы".
Как пишет мониторинговый канал єРадар, в течение сегодняшнего дня существует угроза применения баллистических ракет комплекса "Искандер-М" и ракет "Кинжал" с бортов МиГ-31К.
Мониторы отмечают, что особую внимательность должны проявить жители Киева и области.
Telegram-канал Разведка Украины уточняет, что оккупанты планируют применить во время атаки сотни дронов и десятки ракет, а именно:
- Шахеды - 250 ед. с севера и 200 ед. с юга;
- до 15 баллистических ракет "Искандер-М";
- до 10 крылатых ракет "Искандер-К";
- до 5 бортов "МиГ-31К.
Мониторинговый канал Стратегическая авиация РФ сообщил, что в период 7:20-7:50 уже состоялись пуски ударных БпЛА типа Герань/Гербера:
- из Шаталово Смоленской области РФ - 35 групп,
- из Курска - 60 групп;
- из Брянска - 7 групп;
- из Орла - 30 групп;
- повторно Курск - 22 группы;
- Орел - 5 групп;
- Навля - 2 группы ;
- Миллерево - 2 группы.
В одной группе по 1-2 дрона.
"При подтверждении всех пусков ожидаемое количество 207-414 ударных БпЛА, не исключаем дополнительные пуски в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 1 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу. Повреждены два многоэтажных жилых дома. На местах попаданий разрушены квартиры, возникли пожары. Пострадали два человека, им предоставляется вся необходимая помощь.
В области также зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры. На местах происшествия работают все профильные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.
Утром 1 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Есть попадания в нескольких районах города. Под ударами оказались сразу несколько районов города. В результате массированной атаки есть пострадавшие.
Вечером 27 апреля и в ночь на вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска нанесли удары по Сумам, повредив дома, магазин, автостоянку. Обошлось без пострадавших.
Утром 26 апреля российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. В результате атаки в жилых районах города вспыхнули пожары, а один из дронов взорвался возле многоэтажного дома.
О ресурсе: ЄРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
- мониторинге воздушной обстановки;
- предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
- аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
- оперативных сводках во время массированных атак.
Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.
Подписчики: около 300 тысяч человек.
