Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

Особое внимание советуют сохранять жителям Киева и области.

Мониторы зафиксировали тревожную активность РФ: что может произойти уже сегодня

Вы узнаете:

Когда оккупанты планируют массированный удар по Украине

Сколько дронов и ракет готовится запустить РФ

Какие регионы в зоне риска

Российская оккупационная армия готовит массированный комбинированный удар по Украине. Высока вероятность того, что удар будет нанесен будет в течение дня.

По предварительным данным, оккупанты могут задействовать сотни ударных дронов, баллистические и крылатые ракеты, а также авиацию, способную запускать гиперзвуковые "Кинжалы".

Как пишет мониторинговый канал єРадар, в течение сегодняшнего дня существует угроза применения баллистических ракет комплекса "Искандер-М" и ракет "Кинжал" с бортов МиГ-31К.

Мониторы отмечают, что особую внимательность должны проявить жители Киева и области.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине

Telegram-канал Разведка Украины уточняет, что оккупанты планируют применить во время атаки сотни дронов и десятки ракет, а именно:

Шахеды - 250 ед. с севера и 200 ед. с юга;

до 15 баллистических ракет "Искандер-М";

до 10 крылатых ракет "Искандер-К";

до 5 бортов "МиГ-31К.

Мониторинговый канал Стратегическая авиация РФ сообщил, что в период 7:20-7:50 уже состоялись пуски ударных БпЛА типа Герань/Гербера:

из Шаталово Смоленской области РФ - 35 групп,

из Курска - 60 групп;

из Брянска - 7 групп;

из Орла - 30 групп;

повторно Курск - 22 группы;

Орел - 5 групп;

Навля - 2 группы ;

Миллерево - 2 группы.

В одной группе по 1-2 дрона.

"При подтверждении всех пусков ожидаемое количество 207-414 ударных БпЛА, не исключаем дополнительные пуски в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Ситуация по ударным БпЛА в воздушном пространстве Украины по состоянию на 8:32

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 1 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу. Повреждены два многоэтажных жилых дома. На местах попаданий разрушены квартиры, возникли пожары. Пострадали два человека, им предоставляется вся необходимая помощь.

В области также зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры. На местах происшествия работают все профильные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Утром 1 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Есть попадания в нескольких районах города. Под ударами оказались сразу несколько районов города. В результате массированной атаки есть пострадавшие.

Вечером 27 апреля и в ночь на вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска нанесли удары по Сумам, повредив дома, магазин, автостоянку. Обошлось без пострадавших.

Утром 26 апреля российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. В результате атаки в жилых районах города вспыхнули пожары, а один из дронов взорвался возле многоэтажного дома.

Другие новости:

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;

оперативных сводках во время массированных атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

