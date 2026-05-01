Рыба будет клевать без перерыва: лучшие дни для рыбалки в мае 2026 года

В мае водоемы окончательно оживают, поэтому любители рыбалки часто ищут лучшее время для комфортного и результативного отдыха. В частности, многих интересует, в какие дни месяца рыба клюет лучше всего.
Главред решил разобраться, какие дни в мае лучше всего подходят для рыбалки.
Наиболее благоприятное время для рыбалки в мае
Рыбоохранный патруль сообщает, что май – это один из самых перспективных периодов для рыбалки. Отмечается, что это месяц "золотой середины", когда еще нет летней жары, а рыба демонстрирует стабильный аппетит.
Начало мая приходится на полнолуние, поэтому в первые дни активность рыбы будет минимальной. В период убывающей Луны ситуация постепенно улучшается, но настоящий пик клева ожидается после новолуния – во второй половине месяца, когда Луна начинает расти.
Календарь рыбака на май
В мае клев рыбы в значительной степени зависит от атмосферного давления и фаз Луны. В мае 2026 года дни распределятся так:
Лучший клев: 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Хороший клев: 5, 6, 7, 12, 13, 19, 26, 27, 28.
Слабый клев: 2, 3, 4, 14, 15, 17, 18, 29, 30.
Плохое клевание: 1, 16, 31.
Правила рыбалки в мае
Стоит добавить, что в мае в Украине продолжает действовать нерестовый запрет, поэтому рыбалка в этот период разрешена только с берега.
Вылов краснокнижных видов рыб запрещен всегда, а мелких особей нужно отпускать обратно в водоем. За нарушение соответствующих требований предусмотрено наказание – от административного штрафа до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного хозяйству ущерба.
Лучшая наживка для рыбалки
Автор канала "Рыба круглый год и не только" в своем видео на YouTube рассказал, что есть одна наживка, на которую клюет вся рыба – это специальное тесто.
Чтобы его приготовить, нужно взять 6 столовых ложек гороховой муки и столько же манки, и перемешать с 80 мл горячей воды. Для лучшего аромата можно добавить пакетик ванильного сахара. Данную смесь нужно хорошо перемешать, чтобы образовался плотный шарик.
Тесто получается очень эластичным, его легко насаживать на крючок, а в воде оно долго держится и не отпадает.
Как приготовить наживку для рыбалки – видео:
Об источнике: рыбоохранный патруль
Рыбоохранный патруль — орган рыбоохраны, входящий в структуру Государственного агентства рыбного хозяйства Украины. Создан 30 сентября 2015 года (Постановление КМУ от 30.09.15 № 895 "Об утверждении Положения о Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины"), пишет Википедия.
