Как избавиться от запаха жареной рыбы из квартиры: хитрость, о которой мало кто знает

Простой трюк, который использовали наши бабушки, помогает избавиться от запаха рыбы без дорогих средств или сложных манипуляций.

https://glavred.info/lifehack/kak-izbavitsya-ot-zapaha-zharenoy-ryby-iz-kvartiry-hitrost-o-kotoroy-malo-kto-znaet-10722686.html Ссылка скопирована

Как избавиться от запаха жареной рыбы / Коллаж: Главред, фото: Freepik,

Вы узнаете:

Как избавиться от запаха жареной рыбы на кухне

Как жарить рыбу, чтобы не было запаха

Праздники всегда пахнут особенно - корицей, мандаринами, выпечкой. Но есть и другой аромат, который может испортить атмосферу в доме. Речь идет о запахе жареной рыбы, который традиционно появляется на украинских столах накануне Рождества. Он проникает в мебель, одежду, а иногда даже в волосы.

Главред расскажет, как быстро избавиться от этого навязчивого запаха.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Как выбрать свежую рыбу в магазине: признаки, которые замечают только продавцы

Секрет прост и проверен поколениями. Наши бабушки знали, что лучшим способом нейтрализовать запахи являются природные ингредиенты. Об этом пишет Onet.

Как быстро избавиться от запаха жареной рыбы

Чтобы убрать запах рыбы из комнаты, вам понадобится:

Вода;

Уксус;

Гвоздика.

Возьмите стакан воды, добавьте четыре столовые ложки уксуса и несколько гвоздик. Смесь поставьте на плиту и доведите до кипения. В процессе испарения она мгновенно поглощает запах масла и рыбы, оставляя в помещении ощущение свежести.

Как убрать запах жареной рыбы - добавьте лимон

Если же уксус вам не по вкусу, его легко заменить цедрой лимона - эффект будет не менее сильный, а аромат станет еще более приятным.

Как жарить рыбу, чтобы не было запаха

Перед тем как жарить рыбу, рекомендуем тщательно проветрить кухню, а во время приготовления включить вытяжку. Это поможет уменьшить концентрацию запахов и не позволит им распространиться по всей квартире. А после завершения готовки можно еще раз открыть окна - свежий воздух сделает свое дело.

Смотрите видео о том, как пожарить рыбу, чтобы в квартире не было запаха:

Читайте также:

Об источнике: Onet Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и является крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Наиболее цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред