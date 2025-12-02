Как отмыть деревянную кухонную доску от грязи и неприятного запаха - лайфхак

Деревянная доска будет выглядеть как новая, если знать несколько трюков.

https://glavred.info/lifehack/kak-otmyt-derevyannuyu-kuhonnuyu-dosku-ot-gryazi-i-nepriyatnogo-zapaha-layfhak-10720319.html Ссылка скопирована

Как отмыть деревянную доску для нарезки продуктов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как сделать "пилинг" для деревянных досок

Как убрать неприятный запах с кухонной доски из дерева

У многих на кухне есть любимая деревянная доска для нарезки. Однако со временем она впитывает запахи и грязь в глубоких порезах. Многие думают, что отчистить такую доску уже невозможно.

Однако Главред узнал, что это не так и на самом деле четыре простых шага помогут восстановить внешний вид кухонной доски из дерева. Своим лайфхаком в TikTok поделилась блогерша под ником smachnogo.kit.

видео дня

Как правильно отчистить и восстановить деревянную доску

Блогерша советует для начала отшлифовать с помощью наждачной бумаги всю поверхность. Это выровняет доску и видимые порезы на ней станут менее заметны, если не исчезнут полностью.

Далее нужно избавиться от неприятного запаха. Для этого надо использовать соль и лимон. Насыпаем соль на доску и интенсивно растираем ее половинкой лимона.

После этого доску надо вытереть насухо и распылить на нее раствор из уксуса и воды в пропорции один к одному. Финально доску можно натереть льняным маслом, чтобы вернуть ей блеск.

Смотрите видео о том, как ухаживать за деревянными кухонными досками:

Читайте также:

О персоне: smachnogo.kit smachnogo.kit - украинский блогер, которая делится в соцсетях видео с простыми и полезными рецептами на каждый день, а также кулинарными лайфхаками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред