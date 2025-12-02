Как отмыть деревянную кухонную доску от грязи и неприятного запаха - лайфхак

Вы узнаете:
- Как сделать "пилинг" для деревянных досок
- Как убрать неприятный запах с кухонной доски из дерева
У многих на кухне есть любимая деревянная доска для нарезки. Однако со временем она впитывает запахи и грязь в глубоких порезах. Многие думают, что отчистить такую доску уже невозможно.
Однако Главред узнал, что это не так и на самом деле четыре простых шага помогут восстановить внешний вид кухонной доски из дерева. Своим лайфхаком в TikTok поделилась блогерша под ником smachnogo.kit.
Как правильно отчистить и восстановить деревянную доску
Блогерша советует для начала отшлифовать с помощью наждачной бумаги всю поверхность. Это выровняет доску и видимые порезы на ней станут менее заметны, если не исчезнут полностью.
Далее нужно избавиться от неприятного запаха. Для этого надо использовать соль и лимон. Насыпаем соль на доску и интенсивно растираем ее половинкой лимона.
После этого доску надо вытереть насухо и распылить на нее раствор из уксуса и воды в пропорции один к одному. Финально доску можно натереть льняным маслом, чтобы вернуть ей блеск.
Смотрите видео о том, как ухаживать за деревянными кухонными досками:
@smachnogo.kit Как ухаживать за деревянными досками? #лайфхак#кухня#лимон#деревянадошка#доска♬ оригинальный звук - smachnogo.kit
Читайте также:
- Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитаза
- Две ложки этого средства - и кастрюля будет блестеть: простой народный трюк против нагара
- Как сварить овощи на Оливье за 5 минут: повар поделился секретным трюком
О персоне: smachnogo.kit
smachnogo.kit - украинский блогер, которая делится в соцсетях видео с простыми и полезными рецептами на каждый день, а также кулинарными лайфхаками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред