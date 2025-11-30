Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитаза

Хлорсодержащие чистящие продукты могут действовать слишком жёстко: они приводят к появлению трещин и могут раздражать кожу при контакте.

Как быстро отчистить унитаз / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Загрязнения на крышке или сиденье унитаза могут проникать вглубь

Для очистки можно использовать обычную пену для бритья в виде спрея

Даже небольшие загрязнения на крышке или сиденье унитаза могут испортить впечатление от всей ванной комнаты.

Материал, из которого изготовлено сиденье, пористый, поэтому со временем в нём накапливаются пыль, налёт и микробы, пишет Express.

Но хлорсодержащие чистящие продукты могут действовать слишком жёстко: они нередко вызывают пожелтение пластика, приводят к появлению трещин и могут раздражать кожу при контакте.

Неожиданно, но решение может быть самым простым и находиться прямо под рукой. Пользователи часто делятся советом использовать обычную пену для бритья в виде спрея. Её достаточно нанести на поверхность и оставить на несколько минут.

Хотя это звучит необычно, в составе пены есть вещества, которые хорошо проникают в загрязнения и помогают растворять стойкий налёт, жир и другие трудновыводимые следы. Плотная, удерживающаяся на поверхности пена эффективно справляется с отложениями, образовавшимися от соприкосновения кожи, а также с известковым налётом.

/ Инфографика Главред

Как применять пену для бритья для очистки сиденья унитаза

Покройте сиденье толстым слоем пены и оставьте минимум на 10 минут.

Если загрязнения сильные, продлите время воздействия до получаса.

Затем наденьте перчатки и удалите остатки средства влажной губкой или мягкой тканью.

После такой обработки поверхность становится заметно чище и выглядит значительно опрятнее.

Простое средство для чистки унитаза: советы экспертов

Обычный белый уксус считается мягким, но при этом очень эффективным средством для удаления известкового налёта. Чтобы воспользоваться им, подогрейте примерно поллитра уксуса (не доводя до кипения), аккуратно распределите его по внутренним стенкам унитаза и оставьте минимум на час, а лучше — на ночь. Затем просто почистите поверхность туалетной щёткой, и налёт без труда удалится.

Эксперимент по очистке ванной плитки с помощью экологичного средства от известкового налёта привлёк внимание многих сторонников натуральной и безопасной уборки. Для проверки выбрали один из самых распространённых домашних составов — смесь пищевой соды с лимонной кислотой.

Полученный эффект оказался довольно заметным: налёт значительно побледнел, а поверхность плитки снова приобрела блеск и аккуратный вид. Такой способ особенно подойдёт тем, кто избегает агрессивной бытовой химии, поскольку он не только работает, но и абсолютно безвреден для здоровья и природы.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

