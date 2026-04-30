StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожая

Анна Ярославская
30 апреля 2026, 12:27
Садовод поделился способом выращивания огурцов, который ускоряет урожай на несколько недель.
Выращивание огурцов
Всего пять растений могут дать больше огурцов, чем может съесть семья / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему выращивание огурцов в пакетах помогает ускорить развитие растений
  • Зачем удалять пасынки и как это влияет на количество плодов
  • Как правильно срывать огурцы, чтобы не повредить куст

Всего пять растений могут полностью обеспечить целую семью вкусными огурцами, причем урожай может быть очень ранним. Детали рассказали на Youtube-канале Сад, огород своими руками.

По словам садовода, он выращивает гибрид "Балкан F1".

"Мы выращиваем их в пакетах без дна. Вот они: пять молодых и активно развивающихся кустов. Несмотря на то что мы уже собирали первый урожай, на них снова завязалось множество плодов", - отметил он.

Что нужно делать, чтобы был хороший урожай огурцов

Формировка осуществляется в один стебель.

"Мы выращиваем огурцы по схеме центрального стебля. Это значит, что все пасынки (побеги, выходящие из пазух листьев) мы удаляем. Почему мы это делаем: пока растение молодое, оно не сможет "вытянуть" и пасынки, и основной урожай. Таким образом, мы получаем плоды только из пазух листьев на центральном стебле. Когда вы сорвете первый зеленец, в этой же пазухе проснутся "спящие" почки, и на том же месте могут появиться еще два или три огурчика", - рассказал специалист.

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Садовод также поделился важным наблюдением: если завязь набрала хотя бы половину своего сортового размера, понижение температуры ей уже не так страшно — она всё равно дорастет. А вот совсем маленькие завязи при похолодании могут пожелтеть и опасть. Это полезно знать начинающим огородникам.

Как правильно собирать урожай огурцов

Чтобы не повредить растение, огурец нельзя тянуть на себя или выкручивать — так можно травмировать стебель или корни, открыв путь инфекции.

Вместо этого подставьте указательный палец под плодоножку, а большим пальцем нажмите сверху (на "противоходе"). Легкий щелчок — и плод отделен. При правильном срыве остается аккуратный хвостик, и такой зеленец будет храниться дольше.

Почему огурцы лучше выращивать в пакетах

Температура почвы. В мешках земля прогревается гораздо быстрее. Холодная почва сильно тормозит развитие.

Корневая система. Пакеты не имеют дна. На начальном этапе корень развивается в теплом субстрате мешка, а позже он уйдет глубоко в почву. После этого огурцы будут получать питание из земли так же, как и обычные, но при этом они обгонят соседей в развитии на несколько недель.

Выращивание огурцов в пакетах / скриншот
Выращивание огурцов в пакетах / скриншот

Смотрите видео - Как получить ранний урожай, выращивая всего пять кустов огурца:

О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками"

На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео.

Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур.

"Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

