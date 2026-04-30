Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожая

Садовод поделился способом выращивания огурцов, который ускоряет урожай на несколько недель.

Всего пять растений могут дать больше огурцов, чем может съесть семья

Вы узнаете:

Почему выращивание огурцов в пакетах помогает ускорить развитие растений

Зачем удалять пасынки и как это влияет на количество плодов

Как правильно срывать огурцы, чтобы не повредить куст

Всего пять растений могут полностью обеспечить целую семью вкусными огурцами, причем урожай может быть очень ранним. Детали рассказали на Youtube-канале Сад, огород своими руками.

По словам садовода, он выращивает гибрид "Балкан F1".

"Мы выращиваем их в пакетах без дна. Вот они: пять молодых и активно развивающихся кустов. Несмотря на то что мы уже собирали первый урожай, на них снова завязалось множество плодов", - отметил он.

Что нужно делать, чтобы был хороший урожай огурцов

Формировка осуществляется в один стебель.

"Мы выращиваем огурцы по схеме центрального стебля. Это значит, что все пасынки (побеги, выходящие из пазух листьев) мы удаляем. Почему мы это делаем: пока растение молодое, оно не сможет "вытянуть" и пасынки, и основной урожай. Таким образом, мы получаем плоды только из пазух листьев на центральном стебле. Когда вы сорвете первый зеленец, в этой же пазухе проснутся "спящие" почки, и на том же месте могут появиться еще два или три огурчика", - рассказал специалист.

Садовод также поделился важным наблюдением: если завязь набрала хотя бы половину своего сортового размера, понижение температуры ей уже не так страшно — она всё равно дорастет. А вот совсем маленькие завязи при похолодании могут пожелтеть и опасть. Это полезно знать начинающим огородникам.

Как правильно собирать урожай огурцов

Чтобы не повредить растение, огурец нельзя тянуть на себя или выкручивать — так можно травмировать стебель или корни, открыв путь инфекции.

Вместо этого подставьте указательный палец под плодоножку, а большим пальцем нажмите сверху (на "противоходе"). Легкий щелчок — и плод отделен. При правильном срыве остается аккуратный хвостик, и такой зеленец будет храниться дольше.

Почему огурцы лучше выращивать в пакетах

Температура почвы. В мешках земля прогревается гораздо быстрее. Холодная почва сильно тормозит развитие.

Корневая система. Пакеты не имеют дна. На начальном этапе корень развивается в теплом субстрате мешка, а позже он уйдет глубоко в почву. После этого огурцы будут получать питание из земли так же, как и обычные, но при этом они обгонят соседей в развитии на несколько недель.

О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками" На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео. Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур. "Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

