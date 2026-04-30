Одна привычка перед сном делает кота агрессивным: о чем не догадываются владельцы

Эксперт объясняет, как неправильные действия владельцев в отношении режима сна, общения и воспитания кошек могут вызывать у животных стресс и агрессию.

Почему кот не спит по ночам — какая привычка перед сном делает кота агрессивным

Многие владельцы кошек пытаются уложить питомца спать вместе с собой — и делают это так, что разрушают отношения с животным. Сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек организации "Wild at Heart" Шанни в видео на YouTube объясняет, какая привычка перед сном является самой большой ошибкой и как это исправить.

Почему кот не спит по вашему расписанию

По ее словам, прежде чем говорить о вредной привычке, важно понять природу кошек. Ожидать, что они будут засыпать и просыпаться вместе с хозяином — значит ставить нереалистичную цель.

"Мысль о том, что кошки будут придерживаться нашего режима сна, как маленькие дети, может быть нереалистичным ожиданием. Кошки — независимые животные со своими привычками и расписанием. Они являются так называемыми сумеречными животными, что означает, что они наиболее активны на рассвете и в сумерках", — объясняет Шанни.

Кошка, которую насильно укладывают спать, не засыпает спокойнее — она накапливает стресс.

Привычка, которая делает кота агрессивным: силовой захват

Главная ошибка, о которой предупреждает Шанни, — пытаться поднять или переместить кота, когда он явно не хочет. Раздраженность, возбуждение, сопротивление — это не каприз, а четкий сигнал.

"Когда ваш кот явно раздражен, перевозбужден или активно сопротивляется, когда вы пытаетесь его поднять, это способ кота сказать "нет", и мы должны к этому прислушиваться", — подчеркивает эксперт.

Последствия такой привычки накапливаются и со временем разрушают доверие между человеком и животным.

"Силовой захват вашей кошки или перемещение ее тела, когда она активно сопротивляется, может привести к укусам и царапинам, может привести к тому, что ваша кошка начнет вас бояться, может привести к тому, что ваша кошка больше не захочет, чтобы вы ее брали на руки, и может привести к тому, что она будет еще больше сопротивляться вечернему ритуалу. И этот вред отношениям накапливается со временем", — предупреждает Шанни.

Как правильно научить кота спать вместе

Вместо принуждения Шанни предлагает подход, который соответствует естественному ритму кота.

"За 30 минут до сна поиграйте с котом в спальне, а затем дайте ему возможность проявить свои природные инстинкты. Выпустите энергию и завершите сеанс высококачественным кормом или лакомством. Это соответствует естественному ритму жизни кошек: охота, убийство, еда, уход за шерстью, сон", — объясняет она.

Игра — еда — сон. Шанни отмечает, что именно в такой последовательности кот естественным образом успокаивается и готов к отдыху. Когда этот ритуал становится предсказуемым, животное само начинает его соблюдать — без какого-либо принуждения.

"Когда вы делаете это предсказуемо и позитивно, ваши кошки гораздо охотнее следуют этому распорядку. Без принуждения, без грубого обращения, без бурных реакций со стороны ваших кошек", — говорит Шанни.

Можно ли запирать кота в комнате на ночь

Отдельно эксперт затрагивает тему закрытой спальни. Если кот остается в комнате — у него должен быть доступ ко всему необходимому.

"Каждый раз, когда ваш кот будет закрыт в комнате, у него должен быть доступ к лотку, еде и воде. Котам нужна еда ночью. Нереалистично ожидать, что наши коты будут поститься, как мы, когда спим. Они не должны поститься дольше шести часов", — подчеркивает Шанни.

Некоторым кошкам комфортно спать в закрытой спальне, другим — нет. Задача хозяина — понять, к какой категории относится его животное, а не навязывать единый сценарий.

"Двигаться вместе с ними, а не бороться против них — именно такие отношения мы должны строить со своими котами. Уважение, согласие, удовлетворение их потребностей и реалистичные ожидания", — подытоживает эксперт.

Об источнике: Wild at Heart Cats Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде. Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем. Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

