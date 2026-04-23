Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Сухой корм может навредить коту: ветеринар удивила своим признанием

Юрий Берендий
23 апреля 2026, 19:19
Эксперт объяснила, почему влажный корм важен для здоровья кошек и почему сочетание сухого корма со стрессом может представлять угрозу для животного.
Почему кошкам нельзя давать сухой корм — как правильно кормить кошку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему кошкам нельзя сухой корм
  • Какая польза от влажного корма для кошек
  • Чем правильно кормить кота

Рацион домашних кошек напрямую влияет на их здоровье, и многие владельцы недооценивают роль влаги в питании. Хотя сухой корм остается популярным из-за удобства, специалисты все чаще предупреждают о рисках такого рациона для организма животного. Сертифицированный специалист по поведению животных проекта Wild at Heart Cats Шанни рассказала в видео на YouTube, почему, по ее мнению, сухой корм может представлять риск для здоровья кошек и почему основу рациона должна составлять влажная пища.

Главред выяснил, можно ли кормить кота только сухим кормом.

видео дня

Почему кошкам нужен влажный рацион

Эксперт подчеркивает, что естественные потребности кошек напрямую связаны с высоким содержанием влаги в пище.

"Ваша кошка должна питаться преимущественно влажным кормом. Сухой корм не является рационом, соответствующим потребностям вида, по двум основным причинам", — объясняет Шанни.

По ее словам, ключевое различие между типами корма заключается в содержании воды и составе питательных веществ.

"Во-первых, содержание влаги в сухом корме составляет всего 10–12%, тогда как в влажном корме — 75%. Во-вторых, сухой корм насыщен углеводами, а настоящему плотоядном не нужно есть углеводы", — отмечает эксперт.

Смотрите видео о том, чем правильно кормить кота:

Как сухой корм влияет на здоровье кошек

Особое внимание специалисты обращают на риски для мочевыделительной системы.

"На самом деле это опасно и приводит к проблемам с мочевыделительной системой у вашей кошки", — предупреждает Шанни.

Она подчеркивает, что кошки должны получать воду преимущественно из пищи, а не из отдельной миски.

"Ваша кошка должна получать большую часть воды непосредственно из пищи. На самом деле, она может удовлетворить все свои потребности в воде только за счет пищи", — объясняет специалист.

Стресс как скрытый фактор риска

Помимо питания, важную роль играет и психологическое состояние животного.

"Есть еще один фактор, о котором недостаточно говорят в контексте проблем с мочевыводящей системой, — это стресс, поскольку стресс в сочетании с сухим кормом может привести к разрушительным последствиям", — отмечает эксперт.

По ее словам, сочетание стресса и неправильного рациона может значительно ухудшить состояние кота.

Почему влажная пища помогает организму кота

Влажный корм, по мнению специалистов, имеет еще одно важное преимущество — он поддерживает естественную очистку организма.

"Когда кошки питаются влажной пищей, они чаще ходят в лоток, а значит, чаще выводят с мочой все эти кристаллы", — объясняет Шанни.

Это, в свою очередь, снижает риск образования опасных закупорок.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Почему коты-самцы находятся в зоне риска

Отдельно эксперт обращает внимание на анатомические особенности кошек-самцов.

"Что касается именно кошек-самцов, то, хотя их уретра немного длиннее, чем у кошек-самок, она сужается на конце", — отмечает специалистка.

В стрессовом состоянии ситуация может осложняться еще больше.

"Когда кот находится в стрессовом состоянии, особенно саме кот-самец, его уретра сужается, что еще больше затрудняет прохождение кристаллов, и тогда возникает полная закупорка, от которой он может довольно быстро умереть", — предупреждает эксперт.

Шанни также приводит пример из своей жизни, который стал для нее уроком.

"Синдром моего кота: много-много лет назад… я кормила своего кота сухим кормом… Итак, сочетание сухого корма и его сильного стресса… привело к полной закупорке", — рассказывает она.

Этот случай, по ее словам, показал опасность сочетания неправильного рациона и стресса.

Что советуют эксперты

Специалисты рекомендуют полностью пересмотреть подход к кормлению кошек.

"Поэтому кормите своего кота влажным кормом, причем не менее пяти небольших порций в день", — заключает Шанни.

Также она советует уделять внимание снижению стресса у животного и созданию стабильной среды.

Об источнике: Wild at Heart Cats

Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.

Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.

Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошка кошки домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять