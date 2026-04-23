Сухой корм может навредить коту: ветеринар удивила своим признанием

О чем идет речь в материале:
- Почему кошкам нельзя сухой корм
- Какая польза от влажного корма для кошек
- Чем правильно кормить кота
Рацион домашних кошек напрямую влияет на их здоровье, и многие владельцы недооценивают роль влаги в питании. Хотя сухой корм остается популярным из-за удобства, специалисты все чаще предупреждают о рисках такого рациона для организма животного. Сертифицированный специалист по поведению животных проекта Wild at Heart Cats Шанни рассказала в видео на YouTube, почему, по ее мнению, сухой корм может представлять риск для здоровья кошек и почему основу рациона должна составлять влажная пища.
Почему кошкам нужен влажный рацион
Эксперт подчеркивает, что естественные потребности кошек напрямую связаны с высоким содержанием влаги в пище.
"Ваша кошка должна питаться преимущественно влажным кормом. Сухой корм не является рационом, соответствующим потребностям вида, по двум основным причинам", — объясняет Шанни.
По ее словам, ключевое различие между типами корма заключается в содержании воды и составе питательных веществ.
"Во-первых, содержание влаги в сухом корме составляет всего 10–12%, тогда как в влажном корме — 75%. Во-вторых, сухой корм насыщен углеводами, а настоящему плотоядном не нужно есть углеводы", — отмечает эксперт.
Смотрите видео о том, чем правильно кормить кота:
Как сухой корм влияет на здоровье кошек
Особое внимание специалисты обращают на риски для мочевыделительной системы.
"На самом деле это опасно и приводит к проблемам с мочевыделительной системой у вашей кошки", — предупреждает Шанни.
Она подчеркивает, что кошки должны получать воду преимущественно из пищи, а не из отдельной миски.
"Ваша кошка должна получать большую часть воды непосредственно из пищи. На самом деле, она может удовлетворить все свои потребности в воде только за счет пищи", — объясняет специалист.
Стресс как скрытый фактор риска
Помимо питания, важную роль играет и психологическое состояние животного.
"Есть еще один фактор, о котором недостаточно говорят в контексте проблем с мочевыводящей системой, — это стресс, поскольку стресс в сочетании с сухим кормом может привести к разрушительным последствиям", — отмечает эксперт.
По ее словам, сочетание стресса и неправильного рациона может значительно ухудшить состояние кота.
Почему влажная пища помогает организму кота
Влажный корм, по мнению специалистов, имеет еще одно важное преимущество — он поддерживает естественную очистку организма.
"Когда кошки питаются влажной пищей, они чаще ходят в лоток, а значит, чаще выводят с мочой все эти кристаллы", — объясняет Шанни.
Это, в свою очередь, снижает риск образования опасных закупорок.
Почему коты-самцы находятся в зоне риска
Отдельно эксперт обращает внимание на анатомические особенности кошек-самцов.
"Что касается именно кошек-самцов, то, хотя их уретра немного длиннее, чем у кошек-самок, она сужается на конце", — отмечает специалистка.
В стрессовом состоянии ситуация может осложняться еще больше.
"Когда кот находится в стрессовом состоянии, особенно саме кот-самец, его уретра сужается, что еще больше затрудняет прохождение кристаллов, и тогда возникает полная закупорка, от которой он может довольно быстро умереть", — предупреждает эксперт.
Шанни также приводит пример из своей жизни, который стал для нее уроком.
"Синдром моего кота: много-много лет назад… я кормила своего кота сухим кормом… Итак, сочетание сухого корма и его сильного стресса… привело к полной закупорке", — рассказывает она.
Этот случай, по ее словам, показал опасность сочетания неправильного рациона и стресса.
Что советуют эксперты
Специалисты рекомендуют полностью пересмотреть подход к кормлению кошек.
"Поэтому кормите своего кота влажным кормом, причем не менее пяти небольших порций в день", — заключает Шанни.
Также она советует уделять внимание снижению стресса у животного и созданию стабильной среды.
Об источнике: Wild at Heart Cats
Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.
Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.
Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред