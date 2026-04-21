Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Эксперт объяснила, почему кошки не всегда хотят, чтобы их гладили, как правильно распознавать их сигналы и что нужно животному для комфорта и доверия.

https://glavred.info/dim/pochemu-nelzya-gladit-kota-prichina-o-kotoroy-malo-kto-govorit-10758245.html Ссылка скопирована

Почему нельзя гладить кота — почему кот кусается, когда его гладят

О чем идет речь в материале:

Почему кот кусается, когда его гладят

Можно ли гладить кота

Почему кот агрессивен

Многие владельцы кошек уверены, что если питомец подходит ближе — он хочет ласки. Но специалисты по поведению животных предупреждают, что это одно из самых распространенных заблуждений, которое может приводить к агрессии, стрессу и даже укусам. Сертифицированный эксперт проекта Wild at Heart в видео на YouTube объясняет, что на самом деле стоит за таким поведением кошек.

видео дня

Почему не стоит автоматически гладить кота

По словам специалистки, сам факт того, что кот подошел к человеку, не означает желания физического контакта.

"И то, что ваш кот подходит к вам, еще не означает, что он хочет, чтобы его гладили", — объясняет эксперт.

Люди часто неправильно интерпретируют сигналы животного, думая, что оно просит ласки, хотя это не всегда так.

Почему кот трется об человека

Она подчеркивает, что кошки — это хищники, и их базовые потребности значительно отличаются от человеческих.

"Вся жизнь вашей кошки, ее саморегуляция — это охота, убийство, еда, уход за шерстью, сон", — объясняет специалистка.

Именно эта естественная "программа" определяет поведение животного каждый день. Если один из этих элементов отсутствует, кот начинает испытывать дискомфорт.

Почему кот может кусаться, когда его гладят

Часто владельцы сталкиваются с ситуацией, когда кот подходит, но в ответ на поглаживание — кусает или бьет лапой.

"Моя кошка подходит ко мне, а когда я пытаюсь ее погладить, она меня кусает. Ваша кошка не ищет физического контакта с вами", — приводит типичный пример эксперт.

Смотрите видео о том, почему кот кусается, когда его гладят:

То есть животное может хотеть совсем другого — игры, активности или внимания в другой форме.

Что нужно коту вместо поглаживаний

Специалистка отмечает, что во многих случаях вместо ласки коту нужна игра.

"Для вашей кошки гораздо полезнее будет предложить ей игры", — подчеркивает она.

Это позволяет животному реализовать свои природные инстинкты и снижает уровень стресса.

"Многие кошки скучают, испытывают разочарование или недовольство, потому что им не дают возможности проявить себя как заядлым хищникам", — добавляет эксперт.

Нужно ли вообще гладить кота

Это не означает, что ласка вообще не нужна. Некоторые кошки действительно ее любят.

"Да, многие кошки действительно хотят, чтобы их гладили", — объясняет специалист.

Но главное правило — не навязывать контакт.

"Нужно спрашивать у кошек разрешения", — подчеркивает она.

То есть важно наблюдать за поведением животного и реагировать на его сигналы.

Как улучшить отношения с котом

Эксперт советует изменить подход и не пытаться сразу гладить кота, а сначала предложить ему взаимодействие через игру.

"Если вы начнете добавлять больше игр в жизнь вашего кота, он не только станет счастливее и менее подвержен стрессу, но и полюбит вас еще больше", — подытожила она.

Об источнике: Wild at Heart Cats Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде. Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем. Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред