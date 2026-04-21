Эксперты призвали никогда не кричать на кошек: причина, о которой мало задумываются

Юрий Берендий
21 апреля 2026, 23:03
Эксперт объяснила, почему наказание вредит кошкам и как правильное понимание их природных инстинктов помогает построить здоровые отношения с животными.
Почему нельзя кричать на кошек — как воспитывать кота без наказаний

О чем идет речь в материале:

  • Почему нельзя кричать на кошек
  • Как воспитывать кота без наказаний
  • Почему кот царапает мебель

Домашние кошки часто ведут себя так, будто "делают вред специально" — прыгают на столы, царапают мебель или внезапно нападают во время игры. Но эксперты отмечают, что это не поведение "из злости", а естественные инстинкты, которые невозможно устранить криком или наказанием. Об этом заявила Шанни, сертифицированный специалист по поведению и дрессировке животных проекта Wild at Heart Cats в видео на YouTube.

Главред выяснил, почему нельзя кричать на кошек.

Почему крик на кошек не работает

Эксперт подчеркивает, что наказание не только не дает результата, но и разрушает доверие между человеком и животным.

"Перестаньте кричать на своих кошек. И наказания здесь не помогают, друзья", — объясняет эксперт.

По ее словам, ключ к гармоничным отношениям с котом — это понимание его естественного поведения, а не борьба с ним.

Кошки живут в "вертикальном мире"

Многих владельцев раздражает то, что кошки прыгают на столы или кухонные поверхности. Но, как объясняют специалисты, это не каприз, а инстинкт.

"Наши кошки видят мир вертикально. Им нужно быть высоко. Они не пытаются специально вас разозлить. Они просто проявляют свои природные инстинкты", — отмечает Шанни.

Именно поэтому эксперты советуют не запрещать, а создавать альтернативу — например, кошачьи деревья и высокие полки.

Почему кошки царапают мебель

Еще одна типичная проблема — испорченные диваны и кресла. Но и здесь причина не в "плохом поведении".

"Царапание — это жизненно важный инстинкт, и им нужно царапать, чтобы растянуться, обозначить свою территорию, поддерживать когти в здоровом состоянии и высвободить накопленную энергию", — объясняет эксперт.

Специалисты советуют не наказывать животное, а дать ему альтернативу — специальные когтеточки и игровые поверхности.

Агрессия — это не злость, а игра

Если кот "нападает" на руки или других животных, это также не проявление агрессии в человеческом понимании.

"Играйте с кошками как минимум два раза в день, используя игрушки-палочки, давая им возможность проявить свои охотничьи инстинкты", — советует эксперт.

Таким образом животное реализует естественную потребность в охоте в безопасном формате.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Почему наказание вредит кошкам

Специалисты предупреждают, что крик и наказания могут иметь серьезные последствия для психики животного.

"Наказывать кошек за их природные инстинкты не только крайне неэффективно, но и чрезвычайно вредит вашим отношениям с ними", — подчеркивает Шанни.

По ее словам, это может привести к страху и тревожности в присутствии хозяина.

"Это может вызвать у них сильную тревогу в вашем присутствии или даже настоящий страх перед вами", — добавляет эксперт.

Как правильно строить отношения с котом

Вместо наказания специалисты советуют работать с естественным поведением животного.

"Понимание и удовлетворение их потребностей строит более прочные, более уважительные отношения между вами и вашими кошками", — отмечает Шанни.

Другими словами, правильная среда, игры и уважение к инстинктам формируют здоровое поведение лучше, чем любые запреты.

Об источнике: Wild at Heart Cats

Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.

Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.

Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

