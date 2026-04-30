Война может затянуться: Зеленский назвал тревожный сигнал из Вашингтона

Россия не чувствует давления, подчеркнул президент.

https://glavred.info/ukraine/voyna-mozhet-zatyanutsya-zelenskiy-nazval-trevozhnyy-signal-iz-vashingtona-10760726.html Ссылка скопирована

Смещение внимания США на Ближний Восток ослабило давление на Россию

Главные тезисы Зеленского:

Война в Украине может затянуться

США должны усилить давление на РФ

Ослабление санкций позволяет Кремлю финансировать войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переориентация внимания США на Ближний Восток снизила давление на Россию и создает риск затягивания войны.

По его словам, Москва не сможет двигаться к миру без более решительных действий со стороны Вашингтона. Об этом глава государства сказал в интервью Newsmax.

видео дня

"Мы все хотим остановить эту войну. Проблема в том, что приоритеты Соединенных Штатов теперь сместились на Ближний Восток. Боюсь, что если мы будем вести только переговоры, Россия не почувствует самого важного, что Америка может нам дать, — давления на неё", — отметил Зеленский.

По словам президента, военная поддержка Украины со стороны США продолжается, несмотря на ослабление дипломатического давления.

"Соединенные Штаты могли бы оказывать давление с помощью новых санкций, но сейчас они их отменяют из-за Ближнего Востока, и мы это чувствуем. И я, конечно, боюсь, потому что Россия не чувствует давления, и для них это нормально — продолжать вести войну таким образом", — сказал он.

По словам Зеленского, ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне напряженности на Ближнем Востоке, заявив, что этот шаг позволил Кремлю продолжить финансирование военных действий.

"Я надеюсь, что Америка вернет все санкции. Я слышал об этом в СМИ. Думаю, возможно, я ошибаюсь. Госсекретарь [Скотт] Бессент сказал, что это не на весь срок. Я надеюсь, что они снова введут их", — добавил президент Украины.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп провел новые переговоры с российским диктатором и Владимиром Путиным. Разговор длился полтора часа.

"Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, Трамп это поддержал", — сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

Сам Трамп во время брифинга заявил, что во время переговоров с Путиным затрагивал несколько разных тем, преимущественно об Украине. В результате получился очень хороший разговор.

""Я предложил небольшое перемирие, и я думаю, что он (Путин, — ред.) может это сделать. Он может объявить что-то, связанное с этим", - сказал президент США.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "всегда была открытой" к контактам с США для достижения договоренности по Украине. При том Лавров считает, что американским властям сейчас важно "быстро придумать какую-то развязку" по войне на Ближнем Востоке, а также ситуации в Украине.

Представительница российского МИД Мария Захарова заявила о якобы готовности Москвы к дипломатическому завершению войны, однако подчеркнула, что Кремль выдвигает ряд условий и не пойдет на компромиссы, которые, по его мнению, противоречат интересам РФ.

Об источнике: Newsmax Newsmax — это американское новостное и медиа-издание. Было основано в 1998 году Кристофером Радди. Включает: сайт (newsmax.com);

телеканал Newsmax TV;

журналы и цифровые продукты. Издание считается консервативным / правым (right-wing). Делает акцент на политике США, комментариях и мнениях, новостях с выраженной идеологической позицией. Часто конкурирует с другими правыми медиа (например, Fox News). Анонсировалось, что весной 2026 года американский канал Newsmax выйдет на украинский рынок. Цель – усилить информационную связь между Киевом и Вашингтоном. Закрытая презентация состоялась в Киеве в конце февраля 2026 года, на которой присутствовали представители украинской власти, пишет Детектор Медиа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред