Война может затянуться: Зеленский назвал тревожный сигнал из Вашингтона

Главные тезисы Зеленского:
- Война в Украине может затянуться
- США должны усилить давление на РФ
- Ослабление санкций позволяет Кремлю финансировать войну
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переориентация внимания США на Ближний Восток снизила давление на Россию и создает риск затягивания войны.
По его словам, Москва не сможет двигаться к миру без более решительных действий со стороны Вашингтона. Об этом глава государства сказал в интервью Newsmax.
"Мы все хотим остановить эту войну. Проблема в том, что приоритеты Соединенных Штатов теперь сместились на Ближний Восток. Боюсь, что если мы будем вести только переговоры, Россия не почувствует самого важного, что Америка может нам дать, — давления на неё", — отметил Зеленский.
По словам президента, военная поддержка Украины со стороны США продолжается, несмотря на ослабление дипломатического давления.
"Соединенные Штаты могли бы оказывать давление с помощью новых санкций, но сейчас они их отменяют из-за Ближнего Востока, и мы это чувствуем. И я, конечно, боюсь, потому что Россия не чувствует давления, и для них это нормально — продолжать вести войну таким образом", — сказал он.
По словам Зеленского, ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне напряженности на Ближнем Востоке, заявив, что этот шаг позволил Кремлю продолжить финансирование военных действий.
"Я надеюсь, что Америка вернет все санкции. Я слышал об этом в СМИ. Думаю, возможно, я ошибаюсь. Госсекретарь [Скотт] Бессент сказал, что это не на весь срок. Я надеюсь, что они снова введут их", — добавил президент Украины.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп провел новые переговоры с российским диктатором и Владимиром Путиным. Разговор длился полтора часа.
"Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, Трамп это поддержал", — сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.
Сам Трамп во время брифинга заявил, что во время переговоров с Путиным затрагивал несколько разных тем, преимущественно об Украине. В результате получился очень хороший разговор.
""Я предложил небольшое перемирие, и я думаю, что он (Путин, — ред.) может это сделать. Он может объявить что-то, связанное с этим", - сказал президент США.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "всегда была открытой" к контактам с США для достижения договоренности по Украине. При том Лавров считает, что американским властям сейчас важно "быстро придумать какую-то развязку" по войне на Ближнем Востоке, а также ситуации в Украине.
Представительница российского МИД Мария Захарова заявила о якобы готовности Москвы к дипломатическому завершению войны, однако подчеркнула, что Кремль выдвигает ряд условий и не пойдет на компромиссы, которые, по его мнению, противоречат интересам РФ.
Другие новости:
- "Извините за мрачность": Стубб озвучил потери РФ и Украины в войне
- Трамп раскрыл королю Великобритании реальные цели Путина в войне - The Sun
- В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ
Об источнике: Newsmax
Newsmax — это американское новостное и медиа-издание.
Было основано в 1998 году Кристофером Радди.
Включает:
- сайт (newsmax.com);
- телеканал Newsmax TV;
- журналы и цифровые продукты.
Издание считается консервативным / правым (right-wing).
Делает акцент на политике США, комментариях и мнениях, новостях с выраженной идеологической позицией.
Часто конкурирует с другими правыми медиа (например, Fox News).
Анонсировалось, что весной 2026 года американский канал Newsmax выйдет на украинский рынок. Цель – усилить информационную связь между Киевом и Вашингтоном.
Закрытая презентация состоялась в Киеве в конце февраля 2026 года, на которой присутствовали представители украинской власти, пишет Детектор Медиа.
