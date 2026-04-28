Трамп раскрыл королю Великобритании реальные цели Путина в войне - The Sun

Дональд Трамп поделился с королем Чарльзом подробностями бесед с Владимиром Путиным, в частности выразив обеспокоенность его намерениями в отношении войны.

https://glavred.info/war/tramp-raskryl-korolyu-velikobritanii-realnye-celi-putina-v-voyne-the-sun-10760300.html Ссылка скопирована

Трамп рассказал королю Великобритании о настоящих целях Путина

О чем идет речь в материале:

Президент США Дональд Трамп обсудил с британским королем Чарльзом III ситуацию с войной в Украине и планы российского диктатора и военного преступника Путина. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на эксперта по чтению по губам Николу Хиклинг.

По ее словам, во время официальной встречи в Белом доме Трамп рассказал о своих разговорах с Путиным.

видео дня

"Я разговариваю с Путиным… он хочет войны. У меня такое ощущение… если он сделает то, что сказал, он уничтожит население", — сказал Трамп, то и дело перебивая британского короля, который предлагал обсудить эту тему позже.

Американский президент настаивал, что Путин "хочет большего".

"Мы обсудим это позже", — повторил Чарльз, после чего разговор перешел в более непринужденное русло, в частности, к обсуждению бального зала Белого дома.

О чем еще говорили Трамп и король Чарльз

Во время неформального общения Дональд Трамп и король Чарльз также затронули тему вероятного покушения на президента США. Трамп сразу вспомнил о стрельбе и отметил, что сначала не был готов к таким событиям, но теперь чувствует себя иначе. После этих слов, по данным экспертов, наступила короткая пауза.

СМИ сообщают, что общее время пребывания супругов Трампов с королевской семьей в Белом доме превысило запланированное более чем на полчаса. Перед прибытием короля и королевы на военную базу Джойнт-Бейс Эндрюс во дворце подчеркивали необходимость внести незначительные изменения в программу визита после инцидента со стрельбой во время ужина.

Президент США заверил, что во время визита безопасность Чарльза будет полностью гарантирована, особенно с учетом недавнего случая, когда вооруженный мужчина проник на мероприятие с участием президента. Также предусмотрена личная беседа в Овальном кабинете без присутствия прессы.

Кроме того, король выступит на совместном заседании Конгресса, где будет говорить об актуальных вызовах для Великобритании и США. Ожидается, что он затронет и тему покушения на Трампа, а также осторожно выскажется в поддержку британского флота после критических высказываний президента в адрес авианосцев.

Завершится визит торжественным государственным обедом в Белом доме, который организует Дональд Трамп для королевской семьи.

Война России против Украины – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, территориальные претензии России к Украине выходят за рамки требований о выводе украинских войск из Донбасса, отмечают аналитики американского Института изучения войны.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц предполагает, что в рамках будущего мирного соглашения Киеву, вероятно, придется согласиться с тем, что часть территорий останется вне его контроля.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что за последние четыре месяца потери России на фронте в четыре раза превысили украинские.

Другие новости:

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk — это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред