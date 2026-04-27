Украина потеряет часть территорий: Мерц назвал цену мира и вступления в ЕС

Мария Николишин
27 апреля 2026, 19:58
Мерц подчеркнул, что Украина не может вступить в ЕС, пока продолжается война.
Мерц назвал условия и сроки вступления Украины в ЕС / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное из заявлений Мерца:

  • Часть территорий останется неподконтрольной Киеву в рамках мирного соглашения
  • По этому поводу должен состояться референдум
  • Также Украине не стоит рассчитывать на быстрое вступление в ЕС

Украине, вероятно, придется смириться с тем, что часть территорий останется неподконтрольной Киеву в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Reuters.

"В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, надеемся, будет мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской", — сказал он.

Мерц также добавил, что по этому поводу должен состояться референдум.

"Если президент Зеленский хочет донести это до собственного населения и получить для этого большинство, и ему нужно провести референдум по этому поводу, то он должен одновременно сказать народу: "Я открыл вам путь в Европу"", — подчеркнул он.

Возможно ли быстрое вступление Украины в ЕС

В то же время канцлер Германии предостерег украинцев от завышенных надежд на скорое вступление в ЕС.

По его словам, Украина не может присоединиться к блоку, пока продолжается война, и добавил, что Украине нужно соответствовать "строгим критериям, в частности критериям, касающимся верховенства права и борьбы с коррупцией".

"У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года – нереалистично", – отметил Мерц и предложил промежуточные шаги, такие как роль наблюдателя для Украины в институтах ЕС.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Мирные переговоры — что известно

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский говорил, что украинская и американская переговорные команды продолжают регулярные контакты. Упоминая о возможном возобновлении переговоров между Украиной и Россией, он добавил, что это не зависит от украинской стороны, однако Украина готова к любому формату в любой момент.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сказал, что удары по российским нефтяным терминалам оказывают влияние на переговорный процесс. Во время следующего раунда мирных переговоров можно ожидать "много нового" от российской стороны.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что работа над урегулированием будет продолжаться, однако и Украина, и Россия должны сделать шаги навстречу, намекая на возможность уступок со стороны Киева для завершения войны.

О личности: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз занял первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

