Новое название для Донбасса и не только: Зеленский раскрыл детали мирных переговоров

Юрий Берендий
22 апреля 2026, 21:39
Зеленский заявил, что Украина готова к возобновлению переговоров с Россией в любом формате и рассчитывает на возобновление трехстороннего диалога.
Новое название для Донбасса и не только: Зеленский раскрыл детали мирных переговоров
О чем идет речь в материале:

  • Будет ли Украина переименовывать Донбасс
  • Когда стоит ожидать возобновления переговорного процесса
  • Как Украина участвует в разблокировании Ормузского пролива

22 апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский провел очередную встречу с журналистами. Глава государства обозначил сразу несколько стратегических направлений. Среди них — ожидания от ближайшего саммита ЕС, где Украина рассчитывает на разблокирование масштабного пакета помощи в размере 90 млрд евро, а также усиление санкционного давления на Россию.

Главред собрал основные заявления президента Зеленского во время общения с журналистами.

Будет ли Украина переименовывать Донбасс

Во время переговоров о завершении войны отдельные украинские чиновники якобы допускали идею назвать подконтрольную Украине часть Донбасса "Доннилендом" в честь президента США Дональда Трампа, чтобы таким образом повлиять на позицию Вашингтона, апеллируя к личным мотивам американского лидера. Об этом сообщала The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в его переговорах используются исключительно официальные названия — Донецкая и Луганская области, Донбасс как часть Украины, и это закреплено в соответствующих документах. Он также отметил, что не комментирует неофициальные или посторонние обсуждения между различными участниками переговорного процесса.

"На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область оставались украинской землей, так оно и есть. Самое главное, чтобы не было Путинленда", — резюмировал он.

Когда стоит ожидать возобновления переговорного процесса

Отвечая на вопрос о возможном возобновлении переговоров между Украиной и Россией, а также о формате и сроках таких встреч, Владимир Зеленский отметил, что эти параметры не зависят от украинской стороны, однако Украина готова к любому формату в любой момент.

"В принципе, приоритетные страны, как мы с вами знаем, там уже проводились встречи, Турция открыта, Ближний Восток. Пока там прекращение войны, думаю, что для всех безопасно. Хотя мы, в принципе, не боимся в любой момент встречаться в любой стране, кроме России и Беларуси. Еще раз это подчеркиваем, уверен, что трехсторонняя встреча должна возобновиться", - указал он.

Он также сообщил, что украинская и американская переговорные команды продолжают регулярные контакты, в частности такая коммуникация состоялась и накануне.

По его словам, подобные обсуждения ведутся постоянно, и Украина рассчитывает на возобновление трехстороннего формата переговоров, который мог бы способствовать продвижению к завершению войны.

О переговорах с новоизбранным премьер-министром Венгрии

Комментируя позицию новоизбранного руководства Венгрии во главе с Петером Мадьяром, Владимир Зеленский выразил надежду на конструктивное сотрудничество по украинскому вопросу.

"Мы также будем демонстрировать шаги навстречу. Мы, соседи, должны жить именно в мире. Что касается встречи, я готов в любой момент", — указал он.

Он также отметил, что новому премьер-министру еще предстоит решить внутренние политические задачи, связанные с формированием правительства и взаимоотношениями с Европейским Союзом, при этом Украина готова к взаимодействию при любых условиях.

Каковы ожидания Украины от саммита ЕС

Говоря о предстоящем саммите ЕС, президент подчеркнул, что для Украины ключевым является разблокирование финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро, которая должна быть направлена на поддержку обороны, бюджета и граждан. Он добавил, что соответствующие процедурные шаги уже начаты.

"Безусловно, результаты нужно ждать только завтра. Завтра процедура этих обсуждений и решений будет завершена, пока мы понимаем, что идет конструктивный разговор среди наших партнеров. Завтра второй вопрос – это санкционный пакет, 20-й пакет", – добавил он.

Зеленский также подчеркнул необходимость усиления давления на Россию за агрессию, отметив, что важно не только количество санкционных пакетов, но и их эффективность и скорость принятия, при этом с утверждением 20-го пакета возникли задержки.

По его мнению, причины этих задержек частично связаны с предыдущими блокировками финансовых решений. Украина, по его словам, продолжает работать над достижением положительного результата в этом направлении.

Отдельно он упомянул о важности европейских форматов сотрудничества с рядом стран, которые уже обсуждаются и могут быть развиты или даже финализированы в ближайшее время. Также, по словам президента, остается вопрос разблокирования переговорных кластеров, что является важным элементом евроинтеграционного процесса, который должен происходить с учетом позиций всех стран ЕС.

"Я думаю, что также в ближайшее время, недели, месяца, посмотрим, как будет, как будут собираться партнеры. Также очень надеемся и верим, что этот вопрос решится. Ну и еще есть некоторые вопросы, связанные с финансами, с вызовами, которые у нас были со стороны уже бывшей власти Венгрии. Ну, я думаю, что уже мы с новой властью обсудим вопрос соответствующих денег, не хочу вдаваться в детали", — резюмирует он.

Как Украина присоединилась к разблокированию Ормузского пролива

Отвечая на вопрос о возможном участии Украины в вопросах, связанных с разблокированием Ормузского пролива, Владимир Зеленский отметил, что соответствующую международную конференцию инициировали Великобритания и Франция, а Украина была приглашена к участию.

Он сообщил, что присоединился к обсуждению онлайн во время поездки, где поднимались вопросы блокирования Ормузского пролива и вызовы безопасности, связанные с конфликтами на Ближнем Востоке. Украинская сторона уже направляла экспертные группы с соответствующими наработками.

"Страны Ближнего Востока очень довольны, поблагодарили нас. С несколькими странами мы подписали соответствующие документы по дрон-Deal. И с несколькими странами ведем переговоры", — утверждает глава государства.

По его словам, в перспективе могут быть достигнуты определенные договоренности, которые откроют возможности для Украины, в частности для развития оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сектора. Отдельно обсуждались вопросы защиты гражданской инфраструктуры, населения и объектов партнеров Великобритании и США в регионе.

"Что касается Ормузского пролива, Великобритания и Франция попросили о продолжении соответствующей конференции, которую они организовали пару дней назад на уровне военных, где мы можем помочь. В этой первой конференции, мне кажется, участвовали 37 стран, а сколько военных принимали участие, не знаю, Украина, Великобритания и Франция попросили, мы отправили наших военных на эту встречу в Лондон. Ну и посмотрим, что будет после этой встречи", — сообщил президент.

Президент подчеркнул, что Украина прежде всего предлагает экспертную поддержку, поскольку имеет практический опыт преодоления вызовов в сфере безопасности, в частности на Черном море, где удалось обеспечить функционирование морского коридора.

Он подчеркнул, что этот опыт Украина готова передавать партнерам, хотя дальнейшие конкретные шаги пока не определены.

The New York Times — американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

