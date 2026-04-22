Сборная Украины ищет замену Реброву: кто среди кандидатов на кресло тренера

Руслан Иваненко
22 апреля 2026, 20:38
Мирону Маркевича называют главным кандидатом на пост тренера национальной сборной.
Эксперты обсуждают возможное выступление Ротаня, Шовковского и Михайленко / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/zbirna.ua, wikipedia

Кратко:

  • Сборная Украины без тренера после Реброва
  • УАФ ищет нового наставника команды
  • Решение может быть принято уже в ближайшее время

После вероятной отставки Сергея Реброва сборная Украины осталась без главного тренера. В Украинской ассоциации футбола (УАФ) начали поиск нового наставника, среди кандидатов — как украинские, так и иностранные специалисты.

Решение о новом главном тренере может быть принято в ближайшее время, ведь уже летом национальную команду ждут очередные матчи.

Главный претендент

Среди основных кандидатов называют Мирона Маркевича, который уже имеет опыт работы со сборной Украины и высокий авторитет в отечественном футболе.

Некоторые эксперты, в частности Йожеф Сабо, считают его оптимальным вариантом для национальной команды.

"Для первой команды не нужно брать молодых тренеров – нужен человек с опытом, который знает, что он делает. Кроме Мирона Маркевича таких кандидатов больше нет", – убежден Сабо.

В то же время шеф-редактор информационного агентства "Центр новостей" Ольга Витак сообщила, что Маркевич может возглавить сборную в ближайшее время, а контракт якобы рассматривается сроком на три года. Сам тренер эти слухи не подтверждает.

"УАФ со мной не связывалась. Это все, что я могу сказать на данный момент", – приводит слова Маркевича "Украинский футбол".

Еще украинские кандидаты

Как пишет "24 Канал", среди возможных кандидатов также фигурирует Руслан Ротань, который работает с молодежными командами и имеет опыт совмещения нескольких тренерских ролей. Ранее он руководил молодежной и олимпийской сборными, а также клубной "Александрией".

Еще один кандидат — Александр Шовковский, который работает в "Динамо", но пока не имеет опыта работы в национальной сборной. Также рассматривается Дмитрий Михайленко, возглавляющий юношескую сборную Украины.

Журналист Игорь Цыганик сообщал, что на ближайшие товарищеские матчи летом команду может временно возглавить Олег Лужный.

Иностранные специалисты

УАФ также изучает вариант с приглашением иностранного тренера. Среди кандидатов — наставник "Лиона" Паулу Фонсека, который ранее работал в донецком "Шахтере" и хорошо знаком с украинским футболом.

Среди других возможных претендентов называют Унаи Мельгосу, который сейчас возглавляет молодежную сборную Украины, и итальянца Андреа Мальдеру, работавшего в штабе Андрея Шевченко, а также в командах Роберто Де Дзерби.

Как ранее писал Главред, в среду, 22 апреля, Сергей Ребров ушел с поста главного тренера национальной сборной Украины. Украинская ассоциация футбола и тренер решили прекратить сотрудничество. Об этом сообщила УАФ.

Кроме того, шесть матчей понадобилось донецкому "Шахтеру", чтобы впервые отличиться голом и одержать победу над житомирским "Полесьем" в Украинской Премьер-лиге. Центральный матч 24-го тура на "Арене-Львов" получился скорее напряженным, чем зрелищным.

Напомним, что Сергей Ребров получил предложение от одного из клубов Объединенных Арабских Эмиратов. Название команды не разглашается, однако известно, что речь идет о представителе местного чемпионата.

