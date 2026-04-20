Шесть матчей ожидания: "Шахтер" одержал победу над "Полесьем", подробности

"Шахтер" контролировал ход матча после забитого гола и довел напряженную встречу до победного финального свистка.

https://glavred.info/sport/shest-matchey-ozhidaniya-shahter-oderzhal-pobedu-nad-polesem-podrobnosti-10758230.html Ссылка скопирована

"Полесье" не использовало свои шансы

Кратко:

"Шахтер" обыграл "Полесье" со счетом 1:0

До перерыва команды не создали опасных моментов

Единственный гол — после углового и ошибки вратаря

Шесть матчей понадобилось донецкому "Шахтеру", чтобы впервые отличиться голом и одержать победу над житомирским "Полесьем" в Украинской Премьер-лиге. Центральный матч 24-го тура на "Арене-Львов" получился скорее напряженным, чем зрелищным, сообщает 24 Канал.

Команды провели первый тайм без моментов

В первом тайме "Горняки" не нанесли ни одного удара даже в направлении ворот соперника, тогда как "Полесье" также не смогло создать опасных моментов. Единственным событием стала желтая карточка для главного тренера житомирян Руслана Ротаня за эмоциональную реакцию.

видео дня

"Шахтер" реализовал момент после перерыва

После перерыва игра оживилась. "Шахтер" сразу реализовал свой первый же момент: Алиссон подал с углового, вратарь гостей Евгений Волинец ошибся на выходе, а Валерий Бондарь удачно подставил колено и открыл счет.

После пропущенного мяча матч стал более открытым, однако дончане выглядели ближе ко второму голу, чем "Полесье" — к восстановлению равновесия.

Финальный свисток Виктора Копиевского зафиксировал минимальную победу "Шахтера" — 1:0.

ФК "Шахтар" / Інфографіка: Главред

Как ранее писал Главред, ассистент главного тренера "Полесья" Сергей Кравченко накануне матча 24-го тура УПЛ против "Шахтера" прокомментировал сложности логистики украинских клубов, выступающих в еврокубках, подчеркнув, что это не должно становиться оправданием.

Кроме того, донецкий "Шахтер" стал первым полуфиналистом Лиги конференций сезона 2025/26, по итогам двухматчевого противостояния одолев нидерландский АЗ Алкмар, пишет "Суспільне спорт".

Напомним, что Сергей Ребров получил предложение от одного из клубов из Объединенных Арабских Эмиратов. Название команды не разглашается, однако известно, что речь идет о представителе местного чемпионата.

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред