Шахтер в полуфинале Лиги конференций: как прошел матч с АЗ и с кем играть дальше

Кратко:
- "Шахтер" Донецк — в полуфинале Лиги конференций
- Прошли АЗ Алкмар с общим счетом 5:2
- В ответном матче — ничья 2:2 после обмена голами
Донецкий "Шахтер" стал первым полуфиналистом Лиги конференций сезона 2025/26, по итогам двухматчевого противостояния одолев голландский АЗ Алкмар, пишет "Суспільне спорт".
Первая игра
После уверенной победы 3:0 в первом матче "горняки" сохраняли комфортное преимущество перед ответной игрой. Тот поединок также вошел в историю как неудачный для голландского клуба: АЗ впервые уступил в еврокубках с разницей в три мяча, причем первые 70 минут встречи прошли без голов.
В первом тайме команды не смогли открыть счет, однако арбитр зафиксировал пять желтых карточек, четыре из которых получили игроки АЗ.
Как развивался ответный матч
Счет в ответном матче был открыт на 58-й минуте. Куан Элиас отдал проникающую передачу в штрафную площадь, а Алиссон в борьбе с защитниками переправил мяч в ворота.
На 73-й минуте хозяева сравняли счет после штрафного удара, который реализовал Исак Йенсен. Уже на 80-й минуте АЗ вышел вперед благодаря голу Матея Шина после борьбы в штрафной.
Впрочем, "Шахтер" быстро восстановил равновесие: на 83-й минуте Лука Мейрелиш прорвался в штрафную площадку и точным ударом между ног вратаря установил окончательный счет.
Результат противостояния
- АЗ (Нидерланды) — "Шахтер" (Украина) — 2:2 (по сумме двух матчей — 2:5)
- Голы: Йенсен, 73, Шин, 80 — Алиссон, 58, Мейреллиш, 83.
Кто дальше в полуфинале
Соперником "Шахтера" в полуфинале станет победитель пары "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия).
Как ранее писал Главред, футбольный клуб "Шахтер" получил штраф в размере более 5 миллионов гривен за нарушение законодательства о рекламе азартных игр. Об этом сообщило Государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей PlayCity.
Кроме того, Сергей Ребров получил предложение от одного из клубов из Объединенных Арабских Эмиратов. Название команды не разглашается, однако известно, что речь идет о представителе местного чемпионата.
Напомним, что донецкий "Шахтер" уверенно стартовал в четвертьфинале Лиги конференций, одолев нидерландский АЗ Алкмар в первом матче противостояния.
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспильне Новости", "Суспильне Культура" и "Суспильне Спорт", пишет Википедия.
