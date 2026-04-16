Шахтер в полуфинале Лиги конференций: как прошел матч с АЗ и с кем играть дальше

"Шахтер" уверенно обыграл АЗ Алкмар и вышел в полуфинал Лиги конференций.

https://glavred.info/sport/shahter-v-polufinale-ligi-konferenciy-kak-proshel-match-s-az-i-s-kem-igrat-dalshe-10757288.html Ссылка скопирована

Голландцы пытались отыграться во втором матче

Кратко:

"Шахтер" Донецк — в полуфинале Лиги конференций

Прошли АЗ Алкмар с общим счетом 5:2

В ответном матче — ничья 2:2 после обмена голами

Донецкий "Шахтер" стал первым полуфиналистом Лиги конференций сезона 2025/26, по итогам двухматчевого противостояния одолев голландский АЗ Алкмар, пишет "Суспільне спорт".

Первая игра

После уверенной победы 3:0 в первом матче "горняки" сохраняли комфортное преимущество перед ответной игрой. Тот поединок также вошел в историю как неудачный для голландского клуба: АЗ впервые уступил в еврокубках с разницей в три мяча, причем первые 70 минут встречи прошли без голов.

видео дня

В первом тайме команды не смогли открыть счет, однако арбитр зафиксировал пять желтых карточек, четыре из которых получили игроки АЗ.

Как развивался ответный матч

Счет в ответном матче был открыт на 58-й минуте. Куан Элиас отдал проникающую передачу в штрафную площадь, а Алиссон в борьбе с защитниками переправил мяч в ворота.

На 73-й минуте хозяева сравняли счет после штрафного удара, который реализовал Исак Йенсен. Уже на 80-й минуте АЗ вышел вперед благодаря голу Матея Шина после борьбы в штрафной.

Впрочем, "Шахтер" быстро восстановил равновесие: на 83-й минуте Лука Мейрелиш прорвался в штрафную площадку и точным ударом между ног вратаря установил окончательный счет.

Результат противостояния

АЗ (Нидерланды) — "Шахтер" (Украина) — 2:2 (по сумме двух матчей — 2:5)

Голы: Йенсен, 73, Шин, 80 — Алиссон, 58, Мейреллиш, 83.

Кто дальше в полуфинале

Соперником "Шахтера" в полуфинале станет победитель пары "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия).

Футбол — новости по теме

Как ранее писал Главред, футбольный клуб "Шахтер" получил штраф в размере более 5 миллионов гривен за нарушение законодательства о рекламе азартных игр. Об этом сообщило Государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей PlayCity.

Кроме того, Сергей Ребров получил предложение от одного из клубов из Объединенных Арабских Эмиратов. Название команды не разглашается, однако известно, что речь идет о представителе местного чемпионата.

Напомним, что донецкий "Шахтер" уверенно стартовал в четвертьфинале Лиги конференций, одолев нидерландский АЗ Алкмар в первом матче противостояния.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспильне Новости", "Суспильне Культура" и "Суспильне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред