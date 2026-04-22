Спецоперации продолжаются: Малюк раскрыл детали своей деятельности после отставки

Василий Малюк рассказал о продолжении работы в сфере безопасности и участии в операциях против РФ.

Бывший глава СБУ продолжает координировать асимметрические операции

Кратко:

Малюк впервые появился на публике после кадровых перестановок

Экс-глава СБУ анонсировал работу над докторской диссертацией

Спецоперации в тылу РФ продолжаются в различных средах

Бывший руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые после кадровых перестановок появился на публике и прокомментировал свою дальнейшую деятельность. Об этом он рассказал в комментарии для ТСН.

По его словам, он и в дальнейшем остается вовлеченным в работу в сфере безопасности и обороны, в частности в координацию так называемых асимметричных действий против российских сил.

"Я точно не политик и сейчас занимаюсь войной — организацией и проведением асимметричных ударов по РФ. Это работа на море, в воздухе и в тылу противника", — отметил Малюк.

Он добавил, что такие операции, по его оценке, наносят существенные экономические потери Российской Федерации.

В то же время бывший глава СБУ воздержался от прогнозов относительно развития войны, объяснив это сложностью и многофакторностью процессов. По его словам, украинское военно-политическое руководство продолжает работать над стабилизацией ситуации на фронте и приближением завершения боевых действий.

Отдельно Малюк сообщил, что планирует сосредоточиться на научной деятельности и работает над докторской диссертацией. Она будет касаться использования организованной преступности иностранными спецслужбами для подрыва государственной безопасности Украины.

Также он упомянул о ряде резонансных специальных операций, которые в информационном пространстве связывают с деятельностью украинских спецслужб, и подчеркнул их влияние на ресурсные возможности России. В то же время отдельные озвученные им данные о потерях противника и результатах операций не имеют независимого подтверждения.

Отставка Василия Малюка — что известно

Как сообщал Главред, генерал-лейтенант Василий Малюк покидает пост главы Службы безопасности Украины. Однако он продолжит работу в системе Службы. Об этом Василий Малюк написал в своей колонке на сайте "24 канала".

Кроме того, Верховная Рада 13 января освободила Дениса Шмыгаля от должности министра обороны (265 "за"), Михаила Федорова от должности министра цифровой трансформации (270 "за") и Василия Малюка от должности главы СБУ (235 "за").

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил 5 января, что Василий Малюк покидает пост главы Службы безопасности Украины. Глава государства поблагодарил Малюка за работу и поручил ему сосредоточиться на развитии украинских асимметричных операций против России.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

