Малюк остается в СБУ и обещает новую 'пылающую бавовну' в РФ

Генерал-лейтенант заверил, что продолжит работать в СБУ на благо Украины.

https://glavred.info/ukraine/malyuk-ostaetsya-v-sbu-i-obeshchaet-novuyu-pylayushchuyu-bavovnu-dlya-rf-10732007.html Ссылка скопирована

Малюк уходит с поста главы СБУ, но готовит новые сюрпризы врагу / Коллаж: Главред, фото: СБУ, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Малюка:

Малюк покидает пост главы СБУ, но остается в системе Службы

Под его руководством СБУ провела уникальные спецоперации

Морские дроны Sea Baby стали настоящим кошмаром для российского флота

Генерал-лейтенант Василий Малюк покидает пост главы Службы безопасности Украины. Однако он продолжит работу в системе Службы. Об этом Василий Малюк написал в своей колонке на сайте "24 канала".

Малюк напомнил, что за время его руководства СБУ реализовала уникальные спецоперации, которые изменили ход войны и заставили мир аплодировать украинским спецслужбам. Он подчеркнул, что благодаря деятельности Службы безопасности слово "бавовна" приобрело новый смысл.

видео дня

"И я подчеркиваю: она горела, горит и будет гореть, пока россияне не остановят войну против Украины. Мы проводили уникальные спецоперации, которым аплодировал весь мир. Воплощали в реальность то, что раньше казалось фантастикой. Делали невозможное возможным. Переламывали ход войны. А нашим оперативным замыслам завидовали даже голливудские сценаристы", - подчеркнул Малюк.

Самой громкой генерал-лейтенант назвал операцию "Паутина", которая нанесла удар по стратегической авиации России, а также три атаки на Крымский мост. Малюк отметил, что недавно подводный дрон Sub Sea Baby успешно поразил российскую субмарину непосредственно в бухте Новороссийска.

"Морские дроны СБУ - Sea Baby - стали настоящим кошмаром для российского флота. Наши морские дроны вывели из строя 11 российских кораблей. В конце концов, флот России сбежал из Севастополя и вынужден скрываться в других портах. Россия потеряла доминирование в Черном море", - добавил он.

Малюк заверил, что его отставка с поста главы не означает завершение службы.

"Я ухожу с должности, но не из СБУ. Остаюсь в системе Службы и буду работать на благо народа и государства. Буду прилагать все усилия, чтобы Украина была сильной и независимой, а украинцы - наконец обрели справедливый мир", - заявил экс-глава СБУ.

Отставка Василия Малюка - что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 5 января, что Василий Малюк покидает пост главы Службы безопасности Украины. Глава государства поблагодарил Малюка за работу и поручил ему сосредоточиться на развитии украинских асимметричных операций против России.

Верховная Рада 13 января уволила Дениса Шмыгаля с должности министра обороны (265 "за"), Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации (270 "за") и Василия Малюка с должности главы СБУ (235 "за").

Как сообщал Главред, в то же время 13 января Верховная Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля вице-премьером и министром энергетики. Также не прошло голосование за Михаила Федорова на должность министра обороны.

Что стоит за новыми назначениями Зеленского - мнение эксперта

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду предположил, что назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента свидетельствует о том, что Украина не питает иллюзий относительно переговоров с Россией. По словам эксперта Сергея Кузана, любой диалог теперь будет рассматриваться через призму разведки и гибридной войны, ведь Россия сочетает мирную риторику с ударами по украинским городам.

"Это назначение показывает, что мы четко понимаем стратегию России и имеем свой ответ", - подчеркнул он.

Читайте также:

О персоне: Василий Малюк Василий Малюк - украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, экс-глава Службы безопасности Украины. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред