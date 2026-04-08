"Торгуемся за пару километров": Вэнс раскрыл новые детали мирных переговоров

О чем идет речь в материале:
- Вэнс выразил разочарование частью лидеров Европы
- Россия и Украина должны предпринять шаги для завершения войны
- Вице-президент США высоко оценил роль Орбана в контексте войны РФ против Украины
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках официального визита в Венгрию прокомментировал ход войны страны-агрессора России против Украины. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает The Guardian.
По словам Вэнса, США "разочарованы многими политическими лидерами в Европе", которые, по его словам, "не проявляют особого интереса к решению этого конкретного конфликта".
Он отметил, что лишь отдельные лидеры проявили конструктивный подход, в частности упомянул Джорджию Мелони и некоторые западноевропейские столицы, которые действуют за кулисами, одновременно подчеркнув особую роль Виктора Орбана в формировании понимания ситуации.
Вице-президент США подчеркнул, что работа над урегулированием будет продолжаться, однако и Украина, и Россия должны сделать шаги навстречу, намекая на возможность уступок со стороны Киева для завершения войны.
"Что я бы сказал и россиянам, и украинцам, так это то, что, знаете, на данный момент мы говорим о торгах по поводу нескольких квадратных километров территории в ту или иную сторону. Стоит ли это потери сотен тысяч дополнительных российских и украинских молодых мужчин? Стоит ли это дополнительных месяцев или даже лет высоких цен на энергоносители и экономического опустошения? Мы считаем, что ответ однозначно "нет". Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Поэтому, хотя Виктор (речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, — ред.) и президент Трамп будут продолжать работать над мирным урегулированием, по сути мы можем лишь открыть дверь. Россияне и украинцы должны сами через них пройти", — сказал Вэнс.
Вэнс также неоднократно положительно отзывался об Орбане, отметив его как важного партнера в достижении мира и подчеркнув, что его вклад превосходит действия большинства европейских столиц в этом направлении. Кроме того, он отверг критику ЕС в адрес венгерского правительства, назвав ее безосновательной.
Напомним, как ранее сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан способствовал лучшему пониманию в Вашингтоне позиций Украины и России относительно возможного достижения мира.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев при посредничестве США официально обратился к России с предложением организовать пасхальное перемирие.
Также в апреле ожидается визит в Киев американской делегации высокого уровня во главе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, о чем сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
- "Золотой век" или пауза перед новой войной: что происходит на Ближнем Востоке и есть ли шанс на мир
- Рада приняла законопроект о "налоге на OLX": что изменится для украинцев
- Цены на топливо в Украине могут резко пойти вниз: Свириденко рассказала подробности
Об источнике: The Guardian
"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
