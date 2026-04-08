"Торгуемся за пару километров": Вэнс раскрыл новые детали мирных переговоров

Джей Ди Вэнс заявил, что для прекращения войны Украина и Россия должны пойти на взаимные уступки, чтобы избежать дальнейших потерь и экономических последствий.

Вэнс раскрыл новые детали мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

О чем идет речь в материале:

Вэнс выразил разочарование частью лидеров Европы

Россия и Украина должны предпринять шаги для завершения войны

Вице-президент США высоко оценил роль Орбана в контексте войны РФ против Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках официального визита в Венгрию прокомментировал ход войны страны-агрессора России против Украины. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает The Guardian.

По словам Вэнса, США "разочарованы многими политическими лидерами в Европе", которые, по его словам, "не проявляют особого интереса к решению этого конкретного конфликта".

Джей Ди Вэнс заявил, что США испытывают разочарование из-за позиции многих европейских политиков, которые, по его мнению, не демонстрируют достаточной заинтересованности в урегулировании этого конфликта.

Джей Ди Вэнс / Инфографика: Главред

Он отметил, что лишь отдельные лидеры проявили конструктивный подход, в частности упомянул Джорджию Мелони и некоторые западноевропейские столицы, которые действуют за кулисами, одновременно подчеркнув особую роль Виктора Орбана в формировании понимания ситуации.

Вице-президент США подчеркнул, что работа над урегулированием будет продолжаться, однако и Украина, и Россия должны сделать шаги навстречу, намекая на возможность уступок со стороны Киева для завершения войны.

"Что я бы сказал и россиянам, и украинцам, так это то, что, знаете, на данный момент мы говорим о торгах по поводу нескольких квадратных километров территории в ту или иную сторону. Стоит ли это потери сотен тысяч дополнительных российских и украинских молодых мужчин? Стоит ли это дополнительных месяцев или даже лет высоких цен на энергоносители и экономического опустошения? Мы считаем, что ответ однозначно "нет". Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Поэтому, хотя Виктор (речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, — ред.) и президент Трамп будут продолжать работать над мирным урегулированием, по сути мы можем лишь открыть дверь. Россияне и украинцы должны сами через них пройти", — сказал Вэнс.

Проект мирного плана из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Вэнс также неоднократно положительно отзывался об Орбане, отметив его как важного партнера в достижении мира и подчеркнув, что его вклад превосходит действия большинства европейских столиц в этом направлении. Кроме того, он отверг критику ЕС в адрес венгерского правительства, назвав ее безосновательной.

Орбан / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан способствовал лучшему пониманию в Вашингтоне позиций Украины и России относительно возможного достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев при посредничестве США официально обратился к России с предложением организовать пасхальное перемирие.

Также в апреле ожидается визит в Киев американской делегации высокого уровня во главе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, о чем сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Об источнике: The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

