Вэнс обвинил Украину во вмешательстве в выборы в двух странах: о чем речь

Главное из заявлений Вэнса:
- Украинские спецслужбы якобы вмешивались в выборы в США и в Венгрии
- В украинской системе были люди, которые агитировали за демократов
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что украинские спецслужбы якобы пытались вмешиваться в ход выборов в США и делают это в Венгрии.
"Да, мы, конечно, знаем, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытаются повлиять на результаты американских и венгерских выборов. Это просто их привычная практика. Это часть цены, которую приходится платить за сотрудничество с определенными элементами их системы", – заявил Вэнс во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Он уточнил, что имеет в виду, что украинская сторона якобы пытались вмешиваться в президентские выборы в США в 2024 году.
"В украинской системе были люди, которые агитировали за демократов буквально за несколько недель до президентских выборов, на которых Дональд Трамп очень уверенно победил в ноябре 2024 года. Так что я в курсе таких вещей, но, знаете, я не думаю, что Виктор позволяет этим вещам влиять на него, я не позволяю этим вещам влиять на меня. Мы здесь, чтобы попытаться решить проблемы людей, которых мы представляем, и что бы ни думали обо мне или о ком-то другом определенные элементы в украинской системе, я действительно верю, что в лучших интересах Украины, в лучших интересах Европы и Венгрии, в лучших интересах Соединенных Штатов, чтобы эта война закончилась как можно скорее", – заявил он.
Ранее Вэнс рассказал, как Орбан якобы предлагает "помирить" Украину и РФ. Орбан помог Соединенным Штатам понять, что нужно Украине и России для достижения мира.
Как сообщал Главред, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.
Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал новое резкое заявление по Украине. В своем видеообращении он обвинил украинских военных в якобы жестких угрозах в адрес Венгрии и предположил, что ВСУ могут оказаться у восточных границ его государства.
О персоне Джей Ди Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.
15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году.
Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.
Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.
Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.
В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред