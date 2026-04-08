"Золотой век" или пауза перед новой войной: что происходит на Ближнем Востоке и есть ли шанс на мир

Трамп заявил о "великом дне", Тегеран — о "капитуляции Вашингтона", а Европа вздохнула с облегчением. Эксперты предупреждают: переговоры могут зайти в тупик.

Что известно о перемирии США и Ирана и будущих переговорах

Главное:

После жесткого ультиматума США и Иран согласовали перемирие

Прекращение огня поддержали ЕС, ООН и мировые лидеры

На фоне сделки резко упали цены на нефть и выросли фондовые рынки

Китай и посредники сыграли тайную роль в достижении договоренностей

После угроз президента США Дональда Трампа погрузить Иран в "каменный век", уничтожив инфраструктуру страны, сторонам все же удалось договориться о двухнедельном перемирии. Также США, Израиль и Иран условились провести первый раунд прямых переговоров о прекращении войны.

Обе стороны поспешили объявить о своей победе. Глава Белого дома заявил о "великом дне для мира", а официальный Тегеран утверждает, что Вашингтон "капитулировал" и согласился на 10 пунктов мирного плана, которые выдвинул Иран.

Главред собрал все последние важные факты о ситуации на Ближнем Востоке.

Перемирию предшествовал жесткий ультиматум Трампа

В понедельник президент США Трамп потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив для судоходства, пригрозив в противном случае нанести удары по инфраструктуре страны.

Срок ультиматума истекал в 20:00 во вторник, 7 апреля, по восточному времени (полночь по Гринвичу, 03:00 по киевскому времени в среду, 8 апреля 2026 года).

"Всю страну можно вывести из строя за одну ночь — и эта ночь может наступить уже завтра", — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

"У них не будет ни мостов, ни электростанций. Они окажутся в каменном веке", — добавил Трамп позднее, отвечая на вопросы журналистов.

"К полуночи завтрашнего дня каждый мост в Иране будет полностью уничтожен, а каждая электростанция в Иране выйдет из строя — они будут гореть, взрываться и больше никогда не будут использоваться. Это может произойти в течение четырех часов, если мы захотим. Но мы не хотим, чтобы это произошло", — сказал американский лидер.

За 12 часов до истечения срока своего ультиматума Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что его ультиматум Ирану подходит к концу, а ночью "может погибнуть целая цивилизация".

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и её уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, это случится. Однако, теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более разумные и менее радикальные умы, возможно, произойдет что-то революционно прекрасное, кто знает?" - написал Трамп.

Трамп согласился остановить удары по Ирану на две недели

Менее чем за 90 минут до истечения ультиматума Ирану президент США Дональд Трамп заявил в посте в Thruth Social, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном, если Тегеран разблокирует Ормузский пролив.

По словам президента, прекращение огня будет "двусторонним", а открытие Ормузского пролива должно быть "полным, незамедлительным и безопасным".

Решение было принято "на основе разговоров с премьер-министром Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Мунером из Пакистана, во время которых они попросили приостановить применение разрушительной силы, которая должна быть применена сегодня вечером против Ирана".

Трамп подчеркнул, что США уже достигли и превысили все военные цели и значительно продвинулись в направлении окончательного соглашения по долгосрочному миру с Ираном и миру на Ближнем Востоке.

"Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем его рабочей основой для переговоров. Почти все предыдущие спорные вопросы между Соединёнными Штатами и Ираном уже согласованы, но двухнедельный период позволит завершить и окончательно оформить соглашение", - добавил глава Белого дома.

Как пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, Израиль также присоединился к двухнедельному перемирию с Ираном.

"Израиль присоединился к двухнедельному перемирию, о котором президент США Дональд Трамп объявил всего за полтора часа до своего дедлайна для Ирана — открыть Ормузский пролив или столкнуться с усиленными военными атаками на гражданскую инфраструктуру", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

По его словам, Израиль приостановит свою бомбардировочную кампанию, пока продолжаются переговоры.

Иран празднует "историческую победу" над США и их союзниками

Примерно через два часа после того, как Трамп объявил о двухнедельном перемирии, Верховный лидер Ирана приказал всем военным подразделениям прекратить огонь.

Текст заявления был зачитан в эфире государственного канала Ирана, передает CNN.

"Это не конец войны, но все военные подразделения должны выполнить приказ Верховного лидера и прекратить огонь", - говорилось в заявлении.

В то же время в заявлении Совета нацбезопасности Ирана говорится, что Тегеран "одержал победу", сообщает The New York Times.

"Мы поздравляем народ Ирана с этой победой и вновь подчеркиваем, что до окончательного согласования деталей победы официальные лица и народ должны оставаться едиными и непоколебимыми", - отмечает Совет нацбезопасности Ирана.

Штаты согласились на мирный план Ирана, но есть нюанс

Совет нацбезопасности Ирана утверждает, что США якобы согласились на все 10 пунктов мирного плана, которые представил Тегеран, пишет Clash Report.

По версии Тегерана, Вашингтон согласился на следующее:

обязательство о ненападении;

сохранение контроля Ирана над Ормузким проливом;

согласие на обогащение урана;

отмену всех первичных санкций;

отмену всех вторичных санкций;

прекращение действия всех резолюций Совета безопасности ООН;

прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

выплата компенсации Ирану;

вывод американских боевых сил из региона;

прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане.

При этом издание AP отмечает, что в иранской версии плана, переведенном на персидский язык, Тегеран включил фразу "принятие обогащения урана" для своей ядерной программы. Этого пункта не было в английских версиях, которые иранские дипломаты передали журналистам.

Анонсированы первые прямые переговоры между США и Ираном

Первый раунд прямых переговоров между США и Ираном о соглашении по прекращению войны запланирован на 10 апреля в столице Пакистана - Исламабаде, сообщает Axios. Это будут первые прямые переговоры с начала войны.

По данным CNN, со стороны США на встрече в Исламабаде должны быть спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Возглавит делегацию, вероятно, именно Вэнс.

На данный момент вице-президент США находится в Венгрии. Источники CNN говорят, что в его поездку может быть включена остановке в Венгрии, если позволит время.

Причем тут Китай

По данным СМИ, Пекин помог побудить Тегеран найти путь к соглашению о прекращении огня с США. Для этого китайские чиновники поддерживали контакт через посредников, пишет Associated Press.

По словам двух чиновников, Китай который является крупнейшим торговым партнером Тегерана, провел переговоры с иранцами. Пекин в основном сотрудничал с посредниками, включая Пакистан, Турцию и Египет, пытаясь использовать свое влияние.

В МИД Китая не ответили на запрос о комментарии, однако во вторник пресс-секретарь министерства Мао Нин призывала стороны закончить войну.

"Все стороны должны проявить искренность и быстро положить конец этой войне, которой вообще не должно было быть", - заявила она.

Спикер китайского МИД подчеркнула, что Пекин "глубоко обеспокоен" тем, как конфликт влияет на мировую экономику и энергетическую безопасность.

Цены на нефть резко упали: как отреагировал рынок

Как пишет The New York Times, на фоне того, что соглашение о прекращении огня было достигнуто до истечения крайнего срока, установленного Трампом, цены на нефть резко упали в конце торговой сессии.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate, являющейся эталоном для внутреннего рынка, упала более чем на 9 процентов - до примерно 102 долларов за баррель.

Фьючерсы на фондовый индекс S&P 500, которые дают инвесторам возможность делать ставки на рынке до открытия бирж в среду, выросли на 1,5 процента.

Цена на нефть марки Brent упала на 13% в течение нескольких часов после объявления о перемирии, впервые с 11 марта опустившись ниже 95 долларов за баррель.

"Но двух недель будет недостаточно, чтобы исправить ущерб, нанесенный предыдущими шестью. Компаниям потребуется время для ремонта оборудования и возобновления производства. Некоторые танкеры находятся не в том месте, куда нужно, изменив курс, например, на Америку, чтобы забрать грузы; другие могут не захотеть заходить в Мексиканский залив, опасаясь застрять там после истечения срока перемирия. Если переговорщикам не удастся достичь прочного соглашения, энтузиазм на энергетических рынках может оказаться недолгим", - пишет The Ecocnomist.

Как отреагировала Европа

Ключевые европейские лидеры и организации уже отреагировали на перемирие США с Ираном.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон на заседании Совета обороны и национальной безопасности, которое состоялось через несколько часов после объявления о прекращении огня, сказал, что "на данный момент перемирие соблюдается на местах".

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни и недели оно будет полностью соблюдаться по всему региону и позволит на долгосрочной основе урегулировать ядерные, баллистические и региональные вопросы, связанные с Ираном (...) Объявление о прекращении огня — это очень хорошая новость", - заявил Макрон.

Он добавил, что Франция будет "работать над деэскалацией, чтобы вернуть мир и свободу судоходства в регионе".

Во время короткого брифинга в Брюсселе перед началом внеочередного саммита ЕС президент Франции отметил: "Это хрупкий, но необходимый шанс для дипломатии. Мы должны использовать эти 14 дней, чтобы превратить прекращение огня в долгосрочный мир, который гарантирует нераспространение ядерного оружия".

Канцлер Германии Фридрих Мерц поприветствовал прекращении огня между Ираном и США и заявил, что теперь необходимо "добиться окончательного прекращения войны путем переговоров в ближайшие дни", передаетLe Monde.

"Этого можно достичь только дипломатическим путем", — сказал Мерц добавив, что Германия внесет свой вклад в "обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе".

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас приветствовала соглашение о прекращении огня между Ираном и Соединенными Штатами, которое, по ее словам, "создает пространство для дипломатии", направленной на достижение "прочного соглашения". Каллас поблагодарила министра иностранных дел Пакистана за его роль в переговорах, добавив, что ЕС готов поддержать посреднические усилия.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня отправляется в страны Персидского залива для встречи с региональными лидерами и работы над обеспечением соблюдения режима прекращения огня, сообщили на Даунинг-стрит.

"Я приветствую соглашение о прекращении огня, достигнутое вчера вечером. Вместе с нашими партнерами мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать этот режим прекращения огня, превратить его в долгосрочное соглашение и вновь открыть Ормузский пролив", — говорится в заявлении Стармера.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш также приветствовал двухнедельное перемирие, достигнутое между Соединенными Штатами и Ираном.

"Генеральный секретарь приветствует объявление Соединенными Штатами и Ираном о двухнедельном прекращении огня", — говорится в заявлении его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

Лидер "призывает все стороны нынешнего конфликта на Ближнем Востоке уважать свои обязательства в соответствии с международным правом и соблюдать условия прекращения огня, чтобы проложить путь к прочному и всеобъемлющему миру в регионе ", — добавил он.

Реакция Зеленского на перемирие на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда призывала к прекращению огня в войне, которую Россия ведет в Европе, и поддерживает перемирие на Ближнем Востоке, которое открывает путь для дипломатической работы.

"Прекращение огня – это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Это сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать, следовательно, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат", - написал глава государства.

Он напомнил, что "Украина помогает защите жизни на Ближнем Востоке и в Заливе".

"Украинские экспертные военные команды продолжат работать в регионе ради дальнейшего развития возможностей безопасности. Ситуация в этом регионе влияет глобально: любые угрозы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Заливе масштабируют вызовы для экономики и стоимости жизни в каждой стране. Именно поэтому должна быть обеспечена безопасность, и интересы каждого народа должны быть учтены при определении послевоенных условий. Так же важно защитить и свободу мореходства в Ормузском проливе. Решительность в этом вопросе тоже имеет глобальное значение", - добавил Зеленский.

Трамп пообещал "золотой век Ближнего Востока"

8 апреля президент США Трамп заявил о победе и "великом дне для мира", а также роли США в Ормузском проливе.

В Thruth Social президент США написал, что Иран готов к деэскалации, а ситуация на Ближнем Востоке может стабилизироваться.

"Важный день для мира во всем мире! Иран хочет, чтобы это произошло, им уже надоело! Так же, как и всем остальным!", - написал глава Белого дома.

Трамп также сообщил, что США планируют помогать в регулировании судоходства в Ормузском проливе. По его словам, такие шаги могут способствовать стабильности в регионе и даже открыть "золотой век Ближнего Востока".

"Соединенные Штаты Америки помогут с проблемой заторов в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления. Мы будем загружаться всевозможными припасами и просто "будем слоняться поблизости", чтобы убедиться, что все идет хорошо. Я уверен, что так и будет. Как и в США, это может стать Золотым веком Ближнего Востока!!!", - подчеркнул американский лидер.

Переговоры могут зайти в тупик - мрачный прогноз

Издание The Economist дает осторождный прогноз относительно дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке.

"Перемирие станет долгожданной передышкой для всех на Ближнем Востоке — за исключением, пожалуй, Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля, которому не оставили выбора, кроме как принять его", - говорится в статье.

Журналисты считают, что переговоры в Исламабаде будут, мягко говоря, сложными. Отмечается, что за последние несколько недель Америка и Иран обменялись несколькими предложениями по прекращению войны. Их позиции не могли быть более разными.

"Самое поразительное из заявления г-на Трампа охарактеризовало последнее предложение Ирана из десяти пунктов как "работоспособную основу для переговоров". Среди этих пунктов — сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, признание его права на обогащение урана и вывод американских войск из баз в регионе. Любой из этих пунктов представлял бы собой огромные уступки со стороны Америки, если бы они были включены в окончательное соглашение", - пишет издание.

Впрочем, хотя Трамп согласился обсудить требования Ирана, это не означает, что в конечном итоге он их примет.

"У Америки есть свои требования, одно из которых — полный отказ Ирана от обогащения урана. Если обе стороны будут придерживаться своих нынешних позиций, переговоры могут зайти в тот же тупик, в котором они оказались непосредственно перед войной в феврале", - не исключает The Economist.

Иранская ядерная программа будет не единственным спорным вопросом. Режим хочет продолжать взимать пошлины с судов, следующих через Ормузский пролив, — источник дохода, который может составлять миллиарды долларов в год. Большинство его соседей по Персидскому заливу справедливо считают это вымогательством.

"Однако эта схема может оказаться неработоспособной даже в мирное время. Предложение отказаться от нее стало бы хитрым переговорным ходом: Иран согласился бы не делать то, что начал делать только из-за войны", - говорится в статье.

Лучшим стимулом, который может предложить Америка, стало бы повсеместное снятие санкций. Это открыло бы доступ к инвестициям, но, несомненно, обогатило бы Корпус стражей исламской революции, защитников режима, контролирующих значительную часть экономики.

В случае неудачи переговоров есть и другой вариант - возвращение к прежнему положению дел.

"Иран останется под американскими санкциями и угрозой новых американских ударов. Он продолжит угрожать своим соседям по Персидскому заливу, надеясь заставить их заплатить за мир. Кроме того, у него будет запас более 400 кг урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному, и сильная мотивация для создания бомбы. Это будет плохой исход для всех: ослабленный, враждебный режим; нищий Иран; и сохраняющаяся угроза мировой экономике", - резюмирует автор.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: The Economist The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

