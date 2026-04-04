Мирные переговоры 'стоят на паузе': в ОП сказали, когда возобновят диалог с РФ

Советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что гуманитарная часть переговоров продолжается.

https://glavred.info/war/mirnye-peregovory-stoyat-na-pauze-v-op-rasskazali-kogda-vozobnovyat-dialog-s-rf-10754375.html Ссылка скопирована

ВОП назвали главную причину паузы в переговорах

Мирные переговоры по войне в Украине на данный момент приостановлены. Главным фактором затишья стал масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в телемарафоне.

"Политико-военная часть переговоров находится на паузе, а гуманитарная часть продолжает работать. Президент и Буданов анонсировали возможность продолжения обмена пленными, и, соответственно, эта часть работы продолжается", - отметил Подоляк. видео дня

Он уточнил, что переговорный процесс приостановлен, "пока продолжается война на Ближнем Востоке".

Отдельное внимание Подоляк уделил тому, как поддержка Ирана со стороны Москвы меняет влияние РФ в странах Ближнего Востока. По его словам, отношение к России там необратимо меняется.

"Сейчас оно катастрофически завершает свою эволюцию от нейтрально-позитивного отношения к откровенно негативному", - сказал советник Офиса президента.

В то же время, по его словам, позиции Украины на международной арене укрепляются, а ее субъектность существенно возросла.

Чем опасна пауза в переговорах - мнение эксперта Политолог Владимир Фесенко считает, что в случае паузы в переговорах после выборов в США война для Украины станет более рискованной, чем для России, из-за зависимости от внешней помощи. В то же время поддержка Европы в 2026-2027 годах сохранится, а закупка американского оружия позволит продолжать сопротивление. "В 2026-2027 годах поддержка Европы нам гарантирована. Сейчас есть задержка из-за позиции Орбана, но общее политическое решение о финансовой поддержке есть. Сохранение закупок американского оружия позволит нам продолжать войну", - сказал он. По его словам, ключевую роль будет играть внутренняя устойчивость Украины, в частности в вопросах мобилизации и энергетики. Если же фронт стабилизируется, актуальным станет вопрос о прекращении боевых действий, к которому могут быть привлечены Китай и международные организации для оказания давления на Россию.

Как сообщал Главред, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно поддерживает контакт с США по поводу мирных переговоров, однако процесс осложняется из-за споров вокруг места их проведения. По его словам, Соединенные Штаты настаивают на встрече на своей территории, тогда как Россия отказывается ехать в Америку.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не стоило "лезть в Украину". Он также подчеркнул, что сейчас США не предоставляют бесплатную помощь, а продают боеприпасы за средства Европейского Союза.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Эрдоган также предложил провести мирные переговоры по войне именно в Стамбуле.

О личности: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред