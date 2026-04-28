Враг продвинулся сразу возле двух ключевых городов: в DeepState раскрыли детали

Оккупационные войска продвинулись вблизи ключевых городов в Донецкой области.

Враг продвинулся в районе Покровска и Мирнограда

Аналитический проект DeepState обновил карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась вблизи двух важных городов в Донецкой области.

Обновленную ситуацию на фронте аналитики проекта "DeepState" показали во вторник, 28 апреля.

Где продвинулся враг

Согласно обновленной карте боевых действий, оккупантам удалось расширить зону контроля на Покровском направлении. На карте видно продвижение врага вблизи Покровска и Мирнограда.

Ситуация на Покровском направлении — что говорят в Генштабе

В Генеральном штабе ВСУ отмечается, что на Покровском направлении украинские защитники остановили 52 штурма врага в сторону населенных пунктов Белицкое, Затишок, Новое Шаховое, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Васильевка, Муравка, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Новый Донбасс, Покровск, Удачное и Сергеевка.

По информации Генштаба, всего за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений.

Как писал ранее Главред, массовое применение мин, ударных дронов и роботизированных комплексов привело к значительному расширению так называемой "килзоны". Сейчас она уже достигает 10-20 км и продолжает расширяться.

Напомним, аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях.

Силы обороны Украины смогли остановить наиболее активную фазу наступательных действий российских войск. Сейчас они работают над усилением оборонных возможностей и созданием условий для возможного перехода в контрнаступление.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

