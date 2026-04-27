"Сможем двигаться дальше": комбриг назвал условия для перехода ВСУ к контрнаступлению

Как ротация пехоты влияет на устойчивость обороны и сохранение боевой эффективности подразделений.

Командир бригады рассказал о попытках противника проникнуть в населенные пункты

Кратко:

Силы обороны остановили активное наступление РФ

Ситуация на Покровском направлении стабильна

Продолжается зачистка и удержание позиций

Силы обороны Украины смогли остановить наиболее активную фазу наступательных действий российских войск. Сейчас они работают над усилением оборонных возможностей и созданием условий для возможного перехода в контрнаступление. Об этом в интервью"Радио Свобода" рассказал подполковник, комбриг 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады Руслан (Гранит) Габинет, подразделение которого воюет на Покровском направлении.

По его словам, одним из ключевых вопросов остается ротация личного состава пехоты.

"Нужно заменить тех людей, которые сидят по 200 дней на позициях. Это влияет на стойкость обороны пехотинца. Также — выставить дополнительные позиции", — отметил он.

В то же время комбриг подчеркнул, что не хватает личного состава для развертывания новых позиций, ведь новые пополнения в основном направляют на замену уже действующих военных.

Ситуация на Покровском

Он также сообщил, что участок фронта, за который отвечает бригада, остается стабильным уже около полугода. В то же время летом, по его словам, противник активно использовал сложные условия местности для инфильтрации в населенные пункты, после чего украинским подразделениям приходилось проводить зачистки.

"Был даже случай: в одном из населенных пунктов противник сделал свой примитивный "флажок", побегал с флагами, помахал, отчитался, что якобы "освободил" населенный пункт. Впоследствии тот же самый противник с этим самым флагом попал в плен к нашим подразделениям, действовавшим в этой зоне", — рассказал Габинет.

Дальнейшие действия

Он добавил, что один из населенных пунктов был полностью зачищен, другой — освобожден частично, и на данный момент противника там нет.

"Есть предпосылки, что если нам удастся выполнить ряд мероприятий, мы сможем двигаться дальше", — отметил командир.

Отдельно он прокомментировал причины продвижения российских войск, связав их с проблемой самовольного оставления части.

"Личный состав, который есть в армии, не выполнял задачи, потому что он "мигрировал" от батальона резерва к батальону резерва в ожидании перевода в желаемую часть. Это приводило к тому, что людей фактически не было ни у кого — они как бы есть, но их нет", — пояснил он, добавив, что в СЗЧ находится значительная часть армии.

В то же время, по оценке комбата, преимущество российских войск заключается преимущественно в численности личного состава.

"При этом, по его мнению, армия оккупантов превосходит Силы обороны только по количеству людей. Он считает, что в средствах БПЛА достигнут паритет, по боеприпасам к артиллерийским системам дефицита нет, противник не имеет преимущества по технике", — говорится в интервью.

Ситуация на фронте — последние новости

Ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, о масштабном наступлении российских войск на фронте говорить преждевременно, заявил офицер по коммуникациям 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Сергей Колесниченко.

Напомним, что российские оккупационные войска наращивают количество штурмов на Краматорском направлении. Такое заявление в эфире телеканала "Мы – Украина" сделал пресс-секретарь 11-го армейского корпуса, подполковник Дмитрий Запорожец.

Читайте также:

Об источнике: Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

