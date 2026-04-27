Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Сможем двигаться дальше": комбриг назвал условия для перехода ВСУ к контрнаступлению

Руслан Иваненко
27 апреля 2026, 02:02
Как ротация пехоты влияет на устойчивость обороны и сохранение боевой эффективности подразделений.
ВСУ, Фронт, Война
Командир бригады рассказал о попытках противника проникнуть в населенные пункты / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Силы обороны остановили активное наступление РФ
  • Ситуация на Покровском направлении стабильна
  • Продолжается зачистка и удержание позиций

Силы обороны Украины смогли остановить наиболее активную фазу наступательных действий российских войск. Сейчас они работают над усилением оборонных возможностей и созданием условий для возможного перехода в контрнаступление. Об этом в интервью"Радио Свобода" рассказал подполковник, комбриг 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады Руслан (Гранит) Габинет, подразделение которого воюет на Покровском направлении.

По его словам, одним из ключевых вопросов остается ротация личного состава пехоты.

видео дня

"Нужно заменить тех людей, которые сидят по 200 дней на позициях. Это влияет на стойкость обороны пехотинца. Также — выставить дополнительные позиции", — отметил он.

В то же время комбриг подчеркнул, что не хватает личного состава для развертывания новых позиций, ведь новые пополнения в основном направляют на замену уже действующих военных.

Ситуация на Покровском

Он также сообщил, что участок фронта, за который отвечает бригада, остается стабильным уже около полугода. В то же время летом, по его словам, противник активно использовал сложные условия местности для инфильтрации в населенные пункты, после чего украинским подразделениям приходилось проводить зачистки.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

"Был даже случай: в одном из населенных пунктов противник сделал свой примитивный "флажок", побегал с флагами, помахал, отчитался, что якобы "освободил" населенный пункт. Впоследствии тот же самый противник с этим самым флагом попал в плен к нашим подразделениям, действовавшим в этой зоне", — рассказал Габинет.

Дальнейшие действия

Он добавил, что один из населенных пунктов был полностью зачищен, другой — освобожден частично, и на данный момент противника там нет.

"Есть предпосылки, что если нам удастся выполнить ряд мероприятий, мы сможем двигаться дальше", — отметил командир.

Отдельно он прокомментировал причины продвижения российских войск, связав их с проблемой самовольного оставления части.

"Личный состав, который есть в армии, не выполнял задачи, потому что он "мигрировал" от батальона резерва к батальону резерва в ожидании перевода в желаемую часть. Это приводило к тому, что людей фактически не было ни у кого — они как бы есть, но их нет", — пояснил он, добавив, что в СЗЧ находится значительная часть армии.

В то же время, по оценке комбата, преимущество российских войск заключается преимущественно в численности личного состава.

"При этом, по его мнению, армия оккупантов превосходит Силы обороны только по количеству людей. Он считает, что в средствах БПЛА достигнут паритет, по боеприпасам к артиллерийским системам дефицита нет, противник не имеет преимущества по технике", — говорится в интервью.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, о масштабном наступлении российских войск на фронте говорить преждевременно, заявил офицер по коммуникациям 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Сергей Колесниченко.

Напомним, что российские оккупационные войска наращивают количество штурмов на Краматорском направлении. Такое заявление в эфире телеканала "Мы – Украина" сделал пресс-секретарь 11-го армейского корпуса, подполковник Дмитрий Запорожец.

Читайте также:

Об источнике: Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта Покровск новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
02:11Война
02:02Фронт
23:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

02:33

"Не было бы счастья, да несчастье помогло": как правильно сказать на украинском

02:11

Повреждены дома и гостиница: враг ударил по Одессе, число пострадавших растет

02:02

"Сможем двигаться дальше": комбриг назвал условия для перехода ВСУ к контрнаступлению

00:56

Жир в духовке отойдет в считанные минуты: простой лайфхак без соды и уксусаВидео

00:04

Без швов и плесени: альтернатива плитке, которая идеально удерживает влагу

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
26 апреля, воскресенье
23:55

Холодный удар по Киеву и области: синоптики предупредили об опасной погоде

23:05

Переговоры или борьба: Залужный назвал пять сценариев завершения войны

22:29

В РФ выдвинули новые угрозы и заикнулись о договоренностях с Украиной

22:18

Бекхемы шокированы: источник раскрыл подробности ссоры со старшим сыном

Реклама
22:13

Прекращение огня вблизи ЗАЭС и возвращение станции Украине - что известноВидео

21:56

Неустойчивая весна в Днепре: как изменится погода в городе на этой неделе

21:37

Как проверить главную функцию холодильника: простой трюк избавит от проблемВидео

21:15

Температура опустится до -3 градусов: на Тернопольщину надвигается похолодание

20:47

Мощное весеннее удобрение: садовник раскрыл методику, чтобы не сжечь корниВидео

20:31

Завершение войны в Украине: Трамп рассказал о переговорах с Зеленским и Путиным

20:13

Есть условие: Тарас Тополя рассказал о будущих отношениях

20:01

Дорожный знак с перевернутым авто озадачивает водителей: что он означает

20:01

Два полнолуния в мае 2026: какому знаку зодиака судьба готовит важные развилки

19:25

Украина переломила динамику войны и перебирает на себя роль США – NYT

19:24

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Реклама
19:12

Хоккейный счет в Кривом Роге: Динамо дожало Кривбасс, детали матча

19:10

Коваленко о ресурсах РФ: сколько еще будет продолжаться воздушный террормнение

19:09

Цены упали в начале сезона: стоимость одного овоща приятно удивляет украинцев

18:35

Переезд, свадьба и карьерный прорыв уже близко: гороскоп на май 2026 для ЛьвовВидео

18:24

Один шаг после цветения: садоводы раскрыли главный секрет весеннецветущихВидео

18:16

Лунный календарь на май 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

18:13

Как навсегда избавиться от пырея на огороде: проверенные методы борьбы

18:11

Без света, поваленные деревья, есть погибшие: последствия урагана в УкраинеФото

18:07

РФ пошла в масштабное наступление на фронте: Сырский сказал, какая ситуация

17:28

Звезды готовят двойной удар судьбы: два полнолуния изменят жизнь Раков в мае

17:26

Ситуация напряженная: в ДШВ назвали два "горячих" направления фронта

17:14

Придет ли потепление в Украину в конце апреля: синоптик озвучила прогноз

17:06

Спасение рассады перца и баклажанов: как исправить ошибки при выращивании

16:51

На Житомирщине разразится непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

16:25

Муравьи пропадут раз и навсегда: хитрый способ с обычным натуральным продуктомВидео

16:20

"Минус" три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму

16:08

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает КремльВидео

16:07

Три обязательные процедуры для озимого лука весной: как не остаться без урожая

15:48

Старые кастрюли и сковороды снова заблестят, как новые: какие средства сделают все сами

15:35

Потепление врывается во Львовскую область: когда термометры покажут +15

Реклама
15:33

Финансовый гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

15:24

Цены на дизель могут резко упасть: Шмыгаль сказал, что повлияет на стоимость

15:12

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

14:54

Любовный гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

14:53

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

14:17

Естественно угнетают сорняки и украшают сад: о каких растениях идет речь

14:03

На ЧАЭС произошла авария не только на 4-м энергоблоке: секретные архивы КГБВидео

13:59

ВСУ разгромили вражеские эшелоны, ПВО и крупнейший НПЗ на севере РФ - Генштаб

13:56

Кипяток против сорняков — быстрый лайфхак или пустая трата времени

13:06

Кальций или яд: как неправильное использование скорлупы портит почву в вазонах

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять