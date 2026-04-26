Ситуация напряженная: в ДШВ назвали два 'горячих' направления фронта

Противник продолжает оказывать сопротивление, но его действия носят преимущественно эпизодический характер.

В ВСУ рассказали о ситуации на фронте

О масштабном наступлении российских войск на фронте говорить преждевременно, заявил офицер по коммуникациям 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Сергей Колесниченко.

В эфире "Киев24" он прокомментировал обстановку на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

"Ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях остается контролируемо-напряженной. Противник продолжает оказывать сопротивление, но его действия носят преимущественно эпизодический характер", — сообщил он.

По словам Колесниченко, на данный момент нет признаков формирования противником крупных ударных сил для широкомасштабного наступления.

"Фактически враг сохраняет наступательный потенциал, но вынужден применять его ограниченно под давлением наших подразделений: через небольшие штурмовые группы, FPV-дроны и попытки воздействия на нашу логистику. Силы обороны осуществляют комплексное противодействие и не просто сдерживают противника, а системно срывают его намерения", — подчеркнул военный.

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

