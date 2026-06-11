Удары будут еще масштабнее: Путин в отчаянии и планирует зимнее наступление - NYP

Глубокий экономический кризис в России и дефицит бюджета бьют по Кремлю. Путин вынужден идти ва-банк.

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Кремль готовит удары по инфраструктуре Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, сайт Кремля

Главные тезисы:

Путин готовит масштабные удары зимой из-за кризиса в РФ

Целями агрессора станут железные дороги и водоснабжение

Экономический спад может вынудить Кремль к мобилизации

Кремль, вероятно, планирует крупномасштабное наступление зимой, чтобы нанести Украине максимальный ущерб. Как пишет американское издание The New York Post со ссылкой на экспертов, российский диктатор Владимир Путин надеется на зимнюю атаку, поскольку российская экономика находится в критической спирали, а сам глава Кремля становится все более отчаянным.

После вялого весеннего наступления, в результате которого Россия впервые за три года потеряла больше территории, чем завоевала, страна-агрессор будет делать ставку на зиму.

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"Путин снова будет ждать зимы, чтобы возобновить масштабные удары и создать гуманитарный кризис, чтобы добиться уступок по вопросу Донбасса", —считает Мария Снеговая, старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" аналитического центра CSIS.

По ее мнению, удары будут еще масштабнее, чем прошлой зимой, когда Россия ежедневно запускала рекордное количество беспилотников и ракет по критически важной гражданской инфраструктуре Украины.

Россия, вероятно, также расширит масштабы своих атак, нацелившись на украинские железные дороги для нарушения линий снабжения. Под удар, вероятно, попадут и объекты водоснабжения, считает Екатерина Степаненко, руководитель группы по вопросам России и заместитель директора проекта "Когнитивная война" в аналитическом центре "Институт исследований войны".

Суровая зима беспокоит украинцев, которые уже пережили последствия предыдущих обстрелов в холодный период. Путин хорошо понимает это и может воспользоваться этим страхом, пытаясь развязать провальную ситуацию, которая сложилась для Кремля сейчас, считает Снеговая.

"Путин сталкивается с давлением, растущим внутри России из-за стремительного падения экономики страны и перебоев с интернетом, что, по мнению экспертов, может стать предпосылкой панических действий со стороны Кремля", — говорится в материале NYP.

В РФ назревают проблемы

Между тем военная машина Москвы также столкнулась с рядом проблем. Одна из них — падение показателей набора новобранцев в ряды ВС РФ. Этот фактор заставил Кремль начать обращаться к студентам высших учебных заведений, предлагая им присоединиться к войне.

Степаненко отметила, что Россия уже предлагает новобранцам около 140 000 долларов в виде кредитов за зачисление, что только усугубит плачевное экономическое положение страны.

По данным Министерства финансов России, дефицит федерального бюджета Москвы за первые пять месяцев года вырос до 81,4 миллиарда долларов. Этот показатель вдвое больше, чем за предыдущий аналогичный период в 2025 году. Между тем Центральный банк РФ информирует, что в апреле золотой запас Москвы сократился на 5,7 тонны. Это аналитики называют самым резким падением за четверть века.

Эксперты на фоне перечисленных проблем считают, что они в конце концов догонят Путина. Однако аналитики также считают, что это может заставить Кремль прибегнуть к решительным мерам.

"Путину предстоит принять непростое решение по вопросу вербовки кадров, поскольку он, похоже, не решается на серьезные действия из-за политических и экономических издержек", — сказала Степаненко.

Эксперты предупреждают, что Кремль может предпринять решительные действия, чтобы попытаться смягчить свои потери под прикрытием сбоев в работе интернета. В условиях отсутствия доступа к свободным каналам связи Россия может быть готова проводить непопулярную политику, избегая при этом массовых протестов.

"Мы можем наблюдать мобилизацию, снижение компенсаций новобранцам и ветеранам, возможно, даже национализацию имущества московской элиты для сбора средств на войну", — добавила Степаненко.

Ситуация в России - последние новости

Как писал Главред, прокремлевский олигарх Константин Малофеев и идеолог "русского мира", шовинист и украинофоб Дугин выделили сценарии будущего для страны-агрессора России на следующие 25 лет. Среди них поражение РФ в так называемой "СВО", применение ядерного оружия и колонизация России.

Экономика страны-агрессора РФ испытывает серьезные трудности, которые нарастают. Как заявил экономист, политик, экс-замминистра энергетики РФ Владимир Милов, из-за санкций и бюджетных проблем власти были вынуждены заморозить бюджетные расходы и перестать их увеличивать. По его словам, главной проблемой РФ в начале 2026 года, по оценкам крупного бизнеса, стали неплатежи, генераторами которых являются госпредприятия, прежде всего, производители вооружений.

Представитель Российского добровольческого корпуса Российский добровольческий корпус Петр Бакумов (Вайс) заявил, что простого устранения или смены российского диктатора Владимира Путина недостаточно для реальных перемен в стране. По его мнению, даже в случае ухода лидера государственные структуры, политическая система, элиты и общественные настроения продолжат существовать в прежнем виде. Трансформация России возможна только через деятельность оппозиции, а не в рамках действующего режима.

Когда посыплется режим Путина - прогноз

Оперная певица, общественный деятель и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова сказала в интервью изданию Главред, что российская верхушка находится в состоянии скрытой паники и пытается переждать опасную для себя "зону турбулентности", которая продлится до конца сентября.

По ее словам, главная задача Украины и мирового сообщества — не дать Кремлю провести имитационный переворот и сохранить существующую систему.

Максакова отметила, что нынешнее поведение российских властей (включая недавние медийные выходы идеологов вроде Дугина) — это попытка "втянуть когти и спрятать клыки", чтобы не казаться чудовищами. Однако за этим скрывается разбалансированность и отсутствие единой генеральной линии.

По мнению Максаковой, реальной силой внутри РФ, способной навязать Кремлю настоящую борьбу, сегодня является движение "Черная искра". Она напомнила, что эта организация совместно с Силами специальных операций (ССО) уже продемонстрировала свою эффективность, устроив "впечатляющие фейерверки" на российских нефтеперерабатывающих заводах.

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Об источнике: The New York Post New York Post — консервативная ежедневная таблоидная газета, которая издается в Нью-Йорке. Поддерживает Республиканскую партию. Была основана в 1801 году федералистом и отцом-основателем Александром Гамильтоном и стала уважаемой широкой газетой в XIX веке под названием New York Evening Post. Её самым известным редактором XIX века был Уильям Каллен Брайант, пишет Википедия. В середине XX века газета принадлежала Дороти Шифф, преданной либералке, которая разработала её таблоидный формат. В 1976 году Руперт Мёрдок купил New York Post за 30,5 миллионов долларов США. С 1993 года New York Post принадлежит компании Мердока News Corp. В 2019 году газета заняла четвертое место в США по тиражам среди ежедневных газет. В 1996 году была запущена интернет-версия газеты. В 2014 году был открыт веб-сайт Decider. Интересно, президент США Дональд Трамп называл New York Post своей любимой газетой. Издание NY Post поддерживало Трампа на президентских выборах 2020 года.

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