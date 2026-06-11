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Онкобольной путинист Буйнов перенес инсульт: что известно

Алена Кюпели
11 июня 2026, 09:40
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Путинисту Буйнов нужно лечится не только от онкологии, но и от инсульта.
Александр Буйнов
Александр Буйнов смертельно болен/ коллаж: Главред, фото: t.me, Александр Буйнов

Кратко:

  • Когда Буйнов перенес инсульт
  • Что известно о его состоянии

Российский певец Александр Буйнов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, перенёс микроинсульт и не заметил этого.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, 76-летний певец пришёл к врачам с жалобами на скачки давления и общую слабость.

видео дня

В середине мая артиста госпитализировали и обследовали в неврологическом отделении. У него диагностировали повторный инфаркт мозга неизвестной давности малого глубинного типа. Такое состояние называют микроинсультом — около 70% пациентов переносят его на ногах, не обращая внимания на симптомы.

Александр Буйнов.
Александр Буйнов перенес инсульт / dan-news.info

Сообщается, что Буйнов отказался от лечения и его выписали через неделю, рекомендовали больше отдыхать и ограничить физические нагрузки.

Отметим, что Буйнов давно борется с онкологией. В феврале 2025-го он сбил женщину на пешеходном переходе — тогда его состояние объясняли побочными эффектами гормонотерапии. Путинисту грозило тогда до 2 лет тюрьмы, однако судя по всему, в террористической РФ по этим вопросам можно "договориться".

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Ранее Главред рассказывал, что Дженнифер Лопес расплакалась на выпускном вечере своего сына Макса. Певица, одетая в платье с цветочным принтом, серый кардиган и туфли телесного цвета, вытирает слезы.

Ранее также украинская певица Камалия, которая уже ранее жаловалась на проблемы со здоровьем, снова оказалась на больничной койке.

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Кто такой Буйнов

Александр Николаевич Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии "Единая Россия".
Буйнов попал в базу данных украинского центра "Миротворец" за поддержку агрессии России против Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и выступления в оккупированных Крыму и Донбассе.
А в марте 2018 года Александр Буйнов получил запрет на въезд в Украину, попав в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

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