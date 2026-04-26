РФ пошла в масштабное наступление на фронте: Сырский сказал, какая ситуация

Мария Николишин
26 апреля 2026, 18:07
Сирский также рассказал, как удается ослаблять возможности оккупантов.
Сирский рассказал о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления Сырского:

  • Россияне активизировали наступательные действия по всей линии фронта
  • Силам обороны удается сдерживать врага
  • В настоящее время оккупанты несут большие потери

Ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он подчеркнул, что, несмотря на усиление атак, Силы обороны сдерживают врага благодаря взвешенному планированию, инновационным решениям и эффективному применению вооружения.

видео дня

"В результате противник несет потери, превышающие его возможности по пополнению подразделений", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Сырский также добавил, что удары по российским производственным объектам ослабляют возможности противника.

"Противник уже испытывает дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения", — подытожил он.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, офицер по коммуникациям 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Сергей Колесниченко заявил, что ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях остается контролируемо-напряженной. Противник продолжает оказывать сопротивление, но его действия носят преимущественно эпизодический характер.

Пресс-секретарь 11-го армейского корпуса, подполковник Дмитрий Запорожец, сказал, что российские оккупационные войска наращивают количество штурмов на Краматорском направлении. В течение прошлой недели оккупанты трижды пытались штурмовать украинские позиции, задействуя бронетехнику и мототехнику.

В то же время спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что на этой неделе украинские СМИ сообщили об угрозе дальнейшего продвижения РФ в Сумской области, что создает угрозу полуокружения города Сумы. Однако на данный момент у врага нет соответствующих сил для такой операции.

О личности: Александр Сырский

Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

война в Украине новости Украины Александр Сырский война России и Украины Фронт российское наступление
