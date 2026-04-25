Оккупанты активизировалась на одном из направлений: какая ситуация на фронте

На отдельных направлениях оккупанты несут высокие потери и отказываются от участия в боевых действиях.

Оккупанты активизировалась на одном из направлений

Кратко:

Врагу поступают приказы более активно продвигаться вперед

В районе города Часов Яр царит полный контроль со стороны 24 ОМБр ВСУ

Российские оккупационные войска наращивают количество штурмов на Краматорском направлении. Такое заявление в эфире телеканала "Мы – Украина" сделал пресс-секретарь 11-го армейского корпуса, подполковник Дмитрий Запорожец.

Военный рассказал, что в течение прошлой недели оккупанты трижды пытались штурмовать украинские позиции, задействуя бронетехнику и мототехнику. Вражеские атаки были отбиты, а противник – уничтожен.

"Однако, учитывая то, что противник усиливает свое давление, понятно, что он по Краматорскому направлению точно не успевает своими темпами, и уже поступают ему приказы для более активного продвижения вперед", – добавил Запорожец.

В то же время в районе города Часов Яр Донецкой области царит полный контроль со стороны 24 ОМБр ВСУ, говорит Запорожец.

"Там противник даже голову не может поднять так, чтобы безопасно куда-то двигаться. Там он несет высокие потери и, в том числе, отказывается от участия в боевых действиях", – резюмировал он.

Часов Яр Инфографика

Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ пытаются вернуть контроль над Купянском, в частности, используя пехотные группы, которые пытаются проникнуть в город через неработающий газопровод. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Кроме того, на Покровском направлении противник готовится к активизации штурмовых действий, наращивая численность пехоты, отметил начальник коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ Владимир Полевой.

В то же время Вооруженные силы Украины смогли остановить продвижение российских войск и стабилизировать линию фронта, несмотря на численное превосходство противника. По оценке председателя Военного комитета ЕС генерала Шона Кленси, этому способствовали гибкость украинских подразделений, внедрение новых подходов и эффективная координация между ними.

Об источнике: 11-й армейский корпус ВСУ 11-й армейский корпус - общевойсковое оперативно-тактическое соединение (объединение) в составе Вооруженных сил Украины. Был создан в 2016 году как Корпус резерва и состоял из кадровых соединений. Был стратегическим резервом Генерального штаба ВС Украины. С началом российского вторжения в 2022 году был развернут по штату военного времени. Хотя законодательные условия развития корпуса резерва существовали и раньше, значительная организационная работа в этом направлении началась в 2014-2015 годах, после начала войны на востоке Украины. Именно ее участники составили основу оперативного резерва генерального штаба. Wikipedia

