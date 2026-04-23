"Обстановка критическая": МО о скандале с голодающими бойцами на фронте

Главное:
- Бойцы на позициях находятся в крайне тяжелом положении
- Новый командир взял вопрос обеспечения бойцов на фронте под контроль
В Министерстве обороны прокомментировали ситуацию, сложившуюся на позициях в зоне ответственности 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении фронта.
В МО заверили, что новый командир 14-й бригады взял вопрос обеспечения питанием бойцов на фронте под контроль. Об этом говорится в комментарии аккаунта Минобороны под сообщением о сложившейся ситуации в Threads.
"Несмотря на сложную логистику, пытаются решить вопрос с обеспечением ребят и их заменой. До таких ситуаций не должно доходить, но обстановка на разных направлениях фронта бывает довольно критической. Командование бригады и корпуса на связи с родными", — сообщили в Минобороны.
Что говорят родственники бойцов ВСУ
Как пишет Украинская правда со ссылкой на родственников украинских защитников, бойцы уже на протяжении восьми месяцев находятся в крайне тяжелом положении — на позициях систематически отсутствуют еда и питьевая вода. Отмечается, что военных прикомандировали к 30-й бригаде.
"Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы", — сообщают родственники воинов.
Жена одного из бойцов Анастасия Сильчук опубликовала пост в Facebook, в котором также попросила командование обратить внимание на ситуацию. Она обнародовала обращение военных.
"Мы добровольно встали на защиту Украины в первый день полномасштабного вторжения. Просим высшее командование разобраться с этой ситуацией и не допустить предательских действий!
Каждая посылка — на 7–14 дней. Воду добываем сами — дождевую, зимой топили снег. Если ее сбрасывали, то 1,4-2,5 литра. Частые ситуации, когда совсем нет связи по 3-4 суток. Такая ситуация на всех наших позициях. Доставка даже критических медикаментов происходит только вместе с едой", — говорится в обращении.
Скандал в 14-й бригаде: реакция командования
В 14-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что ситуацию контролирует новый командир, а поставки еды затрудняют проблемы с логистикой.
"Это абсолютно не оправдывает сложившуюся ситуацию, но коммуникация есть. Недавно назначенный полковник Тарас Максимов разговаривал с семьями. Также после обнародования информации была еще одна доставка.
Поверьте, делается все возможное, чтобы исправить эту ситуацию и наладить логистику. Но это – чрезвычайно сложно", – рассказала начальница отдела коммуникаций бригады, майор Надежда Замрига.
Она добавила, что ситуация несколько изменилась, в частности за последние сутки военным передали четыре посылки с едой. Также командование вышло на контакт с родными.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.
Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.
